داخل وعاء صغير.. فتاة تنتحر بأغرب طريقة في العالم بالإمارات

فقد أقدمت الشابة على الانتحار بأغرب طريقة في العالم، حيث غمست رأسها في وعاء مملؤ بالماء حتى ماتت غرقًا، ووجد جثمانها داخل الحمام، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

فقد أقدمت الشابة على الانتحار بأغرب طريقة في العالم، حيث غمست رأسها في وعاء مملؤ بالماء حتى ماتت غرقًا، ووجد جثمانها داخل الحمام، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

في العالم عجائب وغرائب وحكايات تشيب لها الرؤوس وتقشعر لها الأبدان، وفي محاولات الانتحار قصص مؤسفة كالذي قامت به فتاة آسيوية تقيم في دبي.

في العالم عجائب وغرائب وحكايات تشيب لها الرؤوس وتقشعر لها الأبدان، وفي محاولات الانتحار قصص مؤسفة كالذي قامت به فتاة آسيوية تقيم في دبي.

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وكانت قوات الشرطة قد تحركت على الفور بعد تلقيها بلاغ عن وجود جثة الفتاة داخل حمام وكانت في وضع غريب للغاية، حيث كان رأسها بداخل الوعاء الصغير.





وأوضحت التحريات عن الفتاة بأنها في العشرين من عمرها، وتعمل بأحد المراكز التجارية في دبي، وقد رصد بهاتفها أنه كانت تتابع في أيامها الأخيرة فيديوهات عن الانتحار بأغرب الطرق.





وكانت الفتاة تعاني من أزمات عاطفية ومشكلات تسببت في إصابتها بحالة نفسية سيئة، وقد وضعت الشرطة فرضية أنه تم قتلها ووضع بالحمام ولكن الطب الشرعي قد أثبت انه لا يوجد أي آثار عنف على جسدها او حول الرقبة أو تناولها لمأكولات مسمومة.