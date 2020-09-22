AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

داخل وعاء صغير.. فتاة تنتحر بأغرب طريقة في العالم بالإمارات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
في العالم عجائب وغرائب وحكايات تشيب لها الرؤوس وتقشعر لها الأبدان، وفي محاولات الانتحار قصص مؤسفة كالذي قامت به فتاة آسيوية تقيم في دبي.

فقد أقدمت الشابة على الانتحار بأغرب طريقة في العالم، حيث غمست رأسها في وعاء مملؤ بالماء حتى ماتت غرقًا، ووجد جثمانها داخل الحمام، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية. 

اقرأ أيضًا: 
وكانت قوات الشرطة قد تحركت على الفور بعد تلقيها بلاغ عن وجود جثة الفتاة داخل حمام وكانت في وضع غريب للغاية، حيث كان رأسها بداخل الوعاء الصغير. 

وأوضحت التحريات عن الفتاة بأنها في العشرين من عمرها، وتعمل  بأحد المراكز التجارية في دبي، وقد رصد بهاتفها أنه كانت تتابع في أيامها الأخيرة فيديوهات عن الانتحار بأغرب الطرق.

وكانت الفتاة تعاني من أزمات عاطفية ومشكلات تسببت في إصابتها بحالة نفسية سيئة، وقد وضعت الشرطة فرضية أنه تم قتلها ووضع بالحمام ولكن الطب الشرعي قد أثبت انه لا يوجد أي آثار عنف على جسدها او حول الرقبة أو تناولها لمأكولات مسمومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الديلر».. فى أقذر أقنعته!

بياض البيض.. وصفة سحرية للتخلص من الرؤوس السوداء

وصفة بياض البيض الثلاث طبقات لعلاج الرءوس السوداء

أضرار البخار للوجه.. للرجال والنساء

ترشيحاتنا

ذنب الزمالك .. تعاون كارتيرون يتأخر بخماسية في دوري أبطال آسيا

يتحدى اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور عن قرار العقوبة: بلوه واشربوا ميته

الإعدام لقاتل أمين شرطة بسبب علاقة عاطفية مع زوجته في المنيا

عودة كنزي.. تفاصيل اختفاء طفلة خرجت من الحضانة بسبب الإهمال

وجودها في "بلاعة".. والد طفلة مختفية لمدة 6 أيام يكشف تفاصيل العثور عليها.. فيديو

أخبار الفن.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس.. أزمة قبلات سيرين عبد النور.. خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة

باقتلاع الجدار من مكانه.. سرقة غريبة لـ لوحة شهيرة للفنان بانكسي.. صور

تعرف على تفاصيل سكوتر SYM الخاص بالشباب.. صور