يمكن تصنيع الزجاجات البلاستيكية بدلا من التخلص منها، من العناصر الزخرفية الجميلة، بجهد ضئيل، أو بدون جهد، أو تكلفة في وقت الفراغ.

فالإجراء بسيط للغاية، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية لعمل حامل شموع وزهرة بلاستيكية، وفقا لما نشره موقع fashion.

كيف تصنعي زخارف جميلة من الزجاجات البلاستيكية

الموارد

زجاجة بلاستيكية شفافة خضراء 2 لتر عليها غطاء

زجاجة بلاستيكية شفافة بيضاء 2 لتر عليها غطاء



زوج من المقصات

كتر

شمعة توضع في حامل الشمعة

شمعة لتسخين وتشكيل البلاستيك في شكل زهرة صغيرة

لوحة صغيرة

ألوان زيتية



طريقة تعلم الزخرفة على القماش

خذ الزجاجات البلاستيكية الخضراء والبيضاء وبمساعدة الـ"كتر" قم بقصها بدقة من الأعلى حيث تأخذ الزجاجة شكلها الأسطواني ومن الأسفل بالقرب من القاعدة حيث ينتهي الشكل الأسطواني.

املأ قواعد كلتا الزجاجتين بحصى بلاستيكية صغيرة لتحقيق التوازن وإمساك حامل الزهرة والشمعة.

باستخدام زوج المقص ، قم بتقطيع الجزء العلوي إلى أربعة أجزاء متساوية الحجم وقم بتدوير الحواف لإعطاء شكل بتلات. تذكر ثني الشرائط البلاستيكية الأربعة للخلف قبل تشكيلها وإبقاء الغطاء على فم الزجاجات.

ضع 4 ألوان على لوح الألوان البلاستيكي واستخدم مزيجًا من لونين لطلاء البتلات الأربعة بأنماط وتصميمات مختلفة.

ضع الزهرة الجاهزة ، مع العنق لأسفل في القاعدة المليئة بالحصى البلاستيكية. حامل الشمعة لدينا جاهز.

قم بقص شرائط بلاستيكية بعرض 2 بوصة وطول 4 بوصات من الجسم الرئيسي للزجاجة وقم بتسخينها ببطء وبقليل. سيأخذ هذا الشريط شكل زهرة صغيرة. قبل تسخين الشرائط ، يجب تقطيعها إلى شرائح رقيقة. يمكّن هذا كل شريط من الانحناء والتجعيد لتشكيل الزهرة

ضع الزهرة الرئيسية في الحاوية البلاستيكية الثانية مع بقاء الرقبة في الحصى البلاستيكية. ضع هذه المواد البلاستيكية الصغيرة على شكل زهرة فوق البتلات لتكمل الزهور الصغيرة.



الاحتياطات

يجب وضع علامة على الزجاجات البلاستيكية بعناية أسفل العنق وفوق القاعدة قبل قصها، ويجب أن يكون لكل عنق غطاء عليها.

يجب أن تكون حوافها ناعمة ومستديرة بشكل صحيح لإعطاء شكل جيد.