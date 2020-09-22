رصف الشارع وإنارته.. مطلب سكان حسن رمضان بالدقي

استغاث المواطن محمود عوض، من أهالى شارع حسن رمضان التابع لحى الدقى بمحافظة الجيزة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك الطريق.





ويقول فى رسالته : يعانى الأهالى بعد تطوير خط الصرف الصحى، والحفر في الشارع لإعادة البنية التحتية للشارع، ولكن الأهالى تفاجأوا بترك الشارع دون رصف مما سبب لهم الكثير من المشكلات.





وأضاف : توقعنا عودة الشارع إلى طبيعته بعد الانتهاء من أعمال التطوير الا أنه لم يحدث ذلك بالإضافة إلى تعدد الكابلات الكهربائية المتواجدة المكشوفه بالشارع التى تحتاج إلى صيانة ومتابعة فنية والتي تتعرض للمياه بالإضافة إلى الهبوط الأرضى الذى سيطر على الشارع بعد أعمال التطوير الخاصة بالصرف الصحى.





واختتم بأن الشارع كان من أفضل مناطق الدقى، كما أن تكرار انقطاع الكهرباء المستمر يسبب مشكلات عديده للسكان، ولذلك نناشد المسئولين بإعادة تطوير وتجميل الشارع، وإصلاح أعمدة الإنارة.





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