بالملاكمة ولعب الجولف.. شاب يهزم الشلل التام ويقف على قدميه





ورغم عشقه لممارسة "الملاكمة، والجولف، ولعب كرة القدم"، كهوايات؛ أخبر الأطباء ، الشاب «جوزيف ستوكس» ، البالغ من العمر 21 عامًا ، من أتلانتا ، في جورجيا ، بأنه لن يتمكن من المشي مرة أخرى، منذ تعرضه لحادث سيارة أليم ، وهو في عمر الـ16.





اقرأ المزيد:





وتحطمت سيارة "جوزيف" ، وأصيب بكسر في العمود الفقري؛ نتيجة عدم ارتدائه لحزام الأمان أثناء قيادته سيارته الفورد ، إلى المدرسة ، بمفرده؛ بعد اجتياز اختبار القيادة بأيام قليلة.





وفقد الشاب سيطرته على السيارة، واتجه إلى حافة الطريق فانتهى به الأمر بانقلاب الشاحنة رأسًا على عقب وقد حاول القفز منها، وسارعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث لإنقاذه.





ويروى أنه استعاد وعيه على جانب الطريق ، وأدرك أنه لا يستطيع الشعور أو تحريك ساقيه على الإطلاق.





ولكن بعد أقل من 5 سنوات، وصل جوزيف إلى الشفاء التام تقريبًا، ويعيش حياة مستقلة ، بعد دخوله الجامعة، ويقول: "إنه لمن دواعي سروري التفكير في المدى الذي وصلت إليه، يمكنني أن أفعل معظم الأشياء التي يمكن لجميع الأشخاص في عمري القيام بها ، وأنا محظوظ لأنني على قيد الحياة".





ويتعلم جوزيف الآن المشي، ويستطيع ممارسة الملاكمة، ولعب الجولف كما أراد، فلم يمنعه الحادث الأليم ولا إصابته بالشلل ، من فقدان الأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى.

تحدى شاب، إصابته بالشلل، بعد حادث أليم نجا منه بأعجوبة أدهشت الأطباء، وكأنه تمسك بخيط رفيع للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك لم يتوقف أمله عند هذا الحد، بل قاتل؛ حتى تعلم السير مرة أخرى.