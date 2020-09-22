الاختيار الأمثل لحقيبة يدك

يعد اختيار حقيبة اليد من أهم الأمور لإكمال مظهرك المثالي ، لذا عليك أن تختار حقيبة يدك بحكمة. تعتقد الكثير من النساء أن اختيار لون حقيبة اليد الذي يتناسب مع ملابسهن هو أهم عنصر يجب مراعاته عند شراء حقيبة اليد ، لكن المتخصصين يرون أن هناك العديد من العناصر التي يجب مراعاتها على النحو التالي، وفقا لما نشره موقع fashion.

1- البحث عن التميز:

التميز في حد ذاته يعني الكثير بالنسبة للمرأة بالإضافة إلى أنه يمنحها شعورًا بأنها فريدة من نوعها لأن جميع النساء من مختلف الأعمار يبحثن عن اختيار حقائب يد مناسبة وفريدة من نوعها في نفس الوقت. يجب أن تفكر في العلامة التجارية والشكل قبل أن تذهب للتسوق ، لأنه إذا وجدت أن ما تريده قد تم بيعه ، فلا تتردد في الذهاب لاحقًا لشرائه لتجنب شراء منتج آخر لاحقًا.

2- تجنب شراء حقائب اليد الرخيصة:

تحب النساء أن تكون اقتصاديًا ومن الصعب إنفاق الكثير من المال على حقائب اليد ، ولكن يجب أن تعلم أنه يجب أن يكون لديك حقيبة ثمينة ستستخدمها يوميًا لأن الحقائب الرخيصة تتلف بسرعة بمرور الوقت على عكس الحقائب باهظة الثمن.



نصائح حول اختيار حقيبة اليد المثالية:

لم يعد تطابق اللون بين الحذاء وحقيبة اليد مهمًا ، لذا اختر ما تريد.

للملابس الغنية بالألوان ، اختاري حقيبة يد بلون واحد أو ألوان قليلة والعكس.

تميز بين حقائب اليد التي تستخدم كل يوم وتلك التي تستخدم في المناسبات ويفرق بينها للأغراض المختلفة.

اختر محافظًا صغيرة يمكن وضعها في حقيبة يدك.



3- اختر اللون المناسب للموسم:

كل موسم له ألوانه الخاصة. في الشتاء ، لا يجب أن تختار الألوان الفاتحة لأن الألوان الداكنة تعطي إحساسًا بالدفء ، لذا فإن حقيبة اليد التي تستخدمها في الشتاء ليست مناسبة لفصل الصيف أو عند الذهاب إلى الشاطئ حتى لو كانت فاتحة. إذا اتبعت هذه الطريقة ، فلن تضطر إلى شراء حقيبة جديدة لنفس الموسم من العام المقبل.

4-اختيار الحقائب العملية:

إذا كان لديك أطفال صغار ، فعليك اختيار حقائب اليد العملية الفريدة في نفس الوقت. يجب أيضًا تجنب الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبرتقالي ، ولكن يمكنك اختيار الألوان الداكنة مثل الأسود أو البني لأن لديك أطفالًا.

5- التناسق بين ألوان حقيبة اليد والملابس:

عندما تشتري حقيبة يدك ، يجب أن تختار لونها بناءً على الملابس الموجودة في خزانتك. إذا كانت لديك ملابس فاتحة اللون ، فاختر حقيبة يد فاتحة اللون أيضًا. إذا كان لديك ألوان مختلفة لملابسك ، فاختاري حقيبة اليد السوداء.

6- اختيار حقيبة اليد المناسبة لشكل الجسم:

احرصي على اختيار حقيبة يد تتناسب مع شكل جسمك. إذا كنت طويل القامة ونحيفًا فعليك شراء حقائب يد واسعة وتجنب الحقائب الطويلة لأنها ستزيد من طولك. إذا كان جسمك صغيرًا فتجنب شراء حقائب اليد الكبيرة لأنها ستجعلك تختبئ خلفها ، لذا اختر الشكل المناسب لجسمك.

لا تمنعي نفسك من شراء حقيبة يد مناسبة ، ولكن امنح نفسك الوقت الكافي لاختيار حقيبة يد مناسبة تتناسب مع أمورك المالية وشكل جسمك.