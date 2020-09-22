حقائب السهرة تكمل أناقتك.. كيف تختار المناسبة لك

إذا كنت تنوين الذهاب لحضور حفل زفاف أو حفلة موسيقية أو أي مناسبة رسمية؛ فيجب أن يكون لديك حقيبة يد مسائية، فهي من أهم العناصر في المساء تشبه فستانك، وفقا لما نشره موقع fashion.





كيف تختارين حقيبة المساء المناسبة؟

تتمتع حقائب اليد المسائية بميزات خاصة حيث يجب أن تكون رائعة وصغيرة ولكن كيف يمكنك اختيارها؟ هذه بعض النصائح المهمة:

-يجب أن يكون لونها متوافقًا مع لون فستانك لكن لا تتشابه معه لأنه سيعطيك إحساسًا بالملل. على سبيل المثال ، إذا كنت ترتدين فستانًا أسود ، فعليك تجنب الحصول على حقائب يد سوداء، ولكن عليك الحصول على حقيبة ذات ألوان جريئة مثل الأحمر أو الأخضر أو ​​الأزرق أو الذهبي للحصول على مظهر جديد.

- تجنبي امتلاك حقيبة يد بنفس ملمس فستانك. على سبيل المثال ، إذا كان فستانك مغطى بالترتر ، فتجنب الحصول على حقيبة يد مغطاة بالترتر أيضًا.

- يجب ألا يكون لون حقيبة اليد مماثلًا للون الحذاء خاصة إذا كان الحذاء من الفضة أو الذهب. حقيبة اليد السوداء الصغيرة مناسبة لجميع المناسبات وجميع الأحذية.

- إذا كنت ترغب في شراء حقيبة يد للسهرة تناسب جميع ملابسك فاختر واحدة صغيرة ذهبية أو سوداء أو فضية لأنها تناسب جميع المواسم بأحذية مختلفة.

- يجب الاحتفاظ بحقيبة اليد المصنوعة من الترتر في حقيبة مصنوعة من القماش الناعم لتحافظ على لونها.

- تجنبي ملء حقيبة المساء بالعديد من الأشياء ، لكن ضعي الضروريات فقط مثل الهاتف المحمول ، أحمر الشفاه ، أحمر الخدود ، ولا تضعي فرشاة الشعر أو الأشياء الكبيرة التي لن يتم استخدامها.

- ابحث دائمًا عن حقيبة اليد البسيطة لأنها ستبدو أفضل إذا كانت بلون واحد بتفاصيل صغيرة جدًا.

-اشترِ حقيبة اليد المسائية باهظة الثمن ولا تكن اقتصادية في هذه الحالة لأنها ستكون مفتاح مظهرك الذي سيكمل أسلوب فستانك الغالي.

- السمة المشتركة بين جميع حقائب اليد المسائية هي أنها صغيرة لتحمل الأغراض الأساسية فقط ، لذلك لا تختار حقائب اليد الكبيرة.