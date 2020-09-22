منذ 10 سنوات.. مواطن من ذوى القدرات الخاصة يستغيث من تأخر استلام وحدة سكنية

شكا المواطن سيد محمد سيد من أصحاب القدرات الخاصة، والمقيم فى حارة تومة المتفرعة من شارع جامع عمرو بن العاص بحى مصر القديمة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلامه لوحدته السكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى .





ويقول فى رسالته : قدمت للحصول على وحدة سكنية منذ عام 2010 وسددت جزء كبير من الأقساط ولكن لم يتم استلام الوحدة السكنية حتى هذه اللحظة





وطالب المواطن بسرعة استلام وحدته السكنية التى تم التقديم عليها منذ 10 سنوات .





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