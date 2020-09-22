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بين الناس

منذ 10 سنوات.. مواطن من ذوى القدرات الخاصة يستغيث من تأخر استلام وحدة سكنية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سيد محمد سيد من أصحاب القدرات الخاصة، والمقيم فى حارة تومة المتفرعة من شارع جامع عمرو بن العاص بحى مصر القديمة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلامه  لوحدته السكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى .

ويقول فى رسالته :  قدمت للحصول على وحدة سكنية منذ عام 2010   وسددت جزء كبير من الأقساط ولكن لم يتم استلام الوحدة السكنية حتى هذه اللحظة 

وطالب المواطن بسرعة استلام وحدته السكنية التى تم التقديم عليها منذ 10 سنوات .

للتواصل مع القارئ   : 01007115568
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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