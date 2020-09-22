بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص سقطت بهم إحدى الألعاب في مدينة ملاهي بمطروح

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، ، إثر قطع في سير إحدى الألعاب الترفيهية، بمدينة للملاهي في مرسى مطروح، والذى أدى لسقوطها بمن فيها.









ووصلت عدد من عربات الاسعاف، إلى موقع مدينة الملاهي في منطقة البوسيت ، حيث أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن 9 أشخاص وصلوا إلى مستشفى مطروح، مصابين بإصابات متنوعة.





واضاف ان المصابين من محافظتي القاهرة والاسكندرية وهم امل .ص.ع 56 سنه اسكندرية، احمد .ا 11 سنه اسكندرية، نرمين .ح 35 سنه اسكندرية ، نادين .م 10 سنوات اسكندرية ، يوسف .م 10 سنوات، ناديه .ح 39 سنه اسكندرية،

مريم .ج 15 سنه القاهرة، يوسف .ج القاهرة ، محمد .ا 36 سنة القاهرة.



