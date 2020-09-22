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بين الناس

فتحية تستغيث من إيقاف بطاقة تموين فى أبو حماد بالشرقية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاثت  السيده فتحية السيد محمد الطيب ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقته التموينية منذ شهر 12بمكتب تموين أبو حماد بمحافظة الشرقية، بخصوص زيادة استهلاك الكهرباء، مضيفا أن سبب وقف البطاقة غير حقيقى .

وتقول فى رسالتها :  أنها تقدمت بتظلم بسبب وقف البطاقة التموينية التى كانت تضم  5 أفراد بدون سبب ولكنه لم تصل لنتيجة حتى هذه اللحظة وما زالت البطاقة مرفوضة، مطالبة بعودة البطاقة التموينية. 

أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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