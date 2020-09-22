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مرأة

علم الفلك لمواليد 22 سبتمبر: حافظ على اتزانك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:22 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام.


وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 22 سبتمبر، فإن ذلك يعنى أنك متميز وملهم ولديك بصيرة ووضوح فى الرؤية، وتبحث دائما عن الطريقة الصحيحة للقيام بأى شيء، لكن قد تكون حساسا وعصبيا ولديك طبيعة غامضة.


وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 22 سبتمبر تقول له فيها إنك فى هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد، وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي وتماسكك كي تتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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