مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020 العديد من المباريات الهامة سواء في الدوري المصري أو التصفيات المؤهلة لـ دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين الانجليزية
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
الزمالك X طنطا – 8:00 مساء – أون تايم سبورت
مواعيد تصفيات التأهل لدورى أبطال أوروبا
كراسنودار الروسى X باوك سالونيكا اليوناني – 9:00 مساء– beIN Sports HD 5
سلافيا براج التشيكى X ميتييلاند الدانماركى – beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ليتون أورينت X توتنهام هوتسبير – 7:00 مساء – beIN Sports HD 2
وست بروميتش ألبيون X برينتفورد – 8:00 مساء
لوتن تاون X مانشستر يونايتد – 9:15 مساء – beIN Sports HD 2