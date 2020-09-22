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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020 العديد من المباريات الهامة سواء في الدوري المصري أو التصفيات المؤهلة لـ دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين الانجليزية

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الزمالك X طنطا – 8:00 مساء –  أون تايم سبورت


مواعيد تصفيات التأهل لدورى أبطال أوروبا

كراسنودار الروسى X باوك سالونيكا اليوناني – 9:00 مساء–  beIN Sports HD 5

سلافيا براج التشيكى X ميتييلاند الدانماركى –  beIN Sports HD 4

 

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ليتون أورينت X توتنهام هوتسبير – 7:00 مساء –  beIN Sports HD 2     

وست بروميتش ألبيون X  برينتفورد – 8:00 مساء

لوتن تاون X  مانشستر يونايتد –  9:15 مساء  – beIN Sports HD 2
 

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