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تعليم

إعلان نتائج اختبارات القبول بالبرامج الدراسية المختلفة في الجامعات الأهلية الجديدة.. عبر هذا الرابط

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:30 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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قسم التعليم
وجهت الصفحة الرسمية لجامعة الجلالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة عاجلة لجميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بها في العام الدراسي الجديد 2020/2021. 

وجاء نص رسالة جامعة الجلالة كالتالي : أبنائنا الطلاب، تم الإعلان عن نتائج اختبارات القبول التي تم إجراؤها إلكترونيا؛ للالتحاق بالبرامج الدراسية المختلفة في الجامعات الأهلية الجديدة، حيث تم احتساب النتيجة وفقا لنتيجة الطالب في الثانوية العامة ونتائج اختبارات القبول المتعددة، كما تم ترشيح عدد من الطلاب للبرامج المختلفة طبقا للسعة المحددة لكل برنامج وبناء على معايير التميز والجودة التعليمية.

وقالت جامعة الجلالة :  يمكنكم الآن معرفة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لنتائج التنسيق على الرابط: 
http://tansik.egypt-hub.edu.eg/  . وذلك باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة السر التي قمت بتسجيل رغباتك بها للدخول على نتيجة ترشيحك.

وأضافت جامعة الجلالة : إذا لم تكن قد قمت بتحميل صور شهادتك بشكل صحيح، سيتم إخبارك بذلك وسيسمح لك باستكمالها بآلية سترسل لك عبر بريدك الإلكتروني.

وأوضحت جامعة الجلالة أنه نظرًا لعدم ورود بعض نتائج الشهادات العربية حتى الآن، فقد تم تأجيل إعلان نتائج ترشيحات أبنائنا الحاصلين على الشهادات العربية حتى وقت لاحق.

وأشارت جامعة الجلالة إلى أنه سيتم التواصل مع الطلاب الذين استنفذوا رغباتهم، ولم نتمكن من ترشيحهم لأي برنامج عن طريق البريد الإلكتروني وذلك في حالة إمكانية تعديل الرغبات وإعادة الترشيح طبقا للمجموع ونتائج الاختبارات.

وسيتم السماح بتقديم تغيير الرغبات بدأ من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 05:00 مساء يوميا ، من يوم الأربعاء الموافق 23/09/2020 لمدة 4 أيام، وذلك في مقر جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمنطقة اللوتس الجنوبية – التجمع الخامس، وموقعها على خرائط جوجل: https://goo.gl/maps/s8CJemJrhuLi1GG2A

واكدت جامعة الجلالة انه ،  نظرا للإقبال الشديد على بعض البرامج، سيتم فتح برنامج الصيدلة بجامعة العلمين الدولية ،  كما سيتم التواصل مع الطلاب المرشحين لاستكمال أوراق تقدمهم والإجراءات المطلوبة للتسجيل النهائي بالبرامج المرشحين لها ، سيتم الإعلان عن فتح باب قبول رغبات جديدة بعد الانتهاء من تغيير تنسيق تغيير الرغبات في المرحلة الأولى وذلك لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية بشرط ألا يكون قد تقدم في المرحلة الأولى.
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