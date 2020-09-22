بالمقاس والاستايل .. كيف تختارين القلادة المناسبة؟

قد يكون العقد ملحقًا لامعًا في مظهرك، على الرغم من أنه يجب عليك توخي الحذر عند اختيارك العقد أو القلادة، لاكتمال اناقتك فقد تخفقين فى اختيارك.





لذلك إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في اختيار النوع المناسب من العقد الذي يناسب شكل جسمك وفقا لما نشره موقع fashion.





وإذا كان طولك أقل من 162 سم. فلا تختاري عقدًا يقل طوله عن 20 بوصة، إذا كنت تريد أن تجعل جسمك يبدو أكثر ارتفاعًا ، فعليك الالتزام بالطول وارتدائه مع قميص أو فستان على شكل V.

إذا كان طولك بين 164 أو 173 سم، فهذا يمكنك من اختيار الطول الذي تريده من القلائد أو السلاسل الضيقة.





وإذا كان طولك أكثر من 173 سم. حاولي تجنب القلائد الضيقة لأن أفضل خيار لك هو القلائد الطويلة.

وإذا كنت نحيفة وتريد إبراز جزء من صدرك ، فاختر عقدًا يصل إلى أعلى صدرك، يتراوح ارتفاعه عادة بين 20 إلى 22 بوصة وفي حالة كان ثديك مسطحًا جدًا ، فمن الأفضل اختيار قلادة أطول وأرفع.





وإذا كان جسمك مضغوطًا في بعض الأجزاء مثل الثدي أو الأرداف ، فاختر عقدًا يصل إلى الخط العلوي للثدي ، بحيث يبلغ طوله 18 بوصة ، ولا تختر قلادات ضيقة وكبيرة.





كيف تختار القلادة المناسبة لرقبتك؟

مما لا شك فيه أن القلائد من أهم قطع الإكسسوارات وطرق اختيار هذا النوع بدقة بالغة الأهمية يبرز مظهرك وجمالك واناقتك، لذا يجب أن تأخذ في الاعتبار شكل رقبتك وجسمك وملابسك ومظهرك وتفاصيل أخرى .





ولهذا السبب يجب عليك اختيار القلائد بحكمة ، لذا فقد سهلنا عليك النصائح التالية لاختيار القلادة المناسبة لك.





فإذا كانت رقبتك قصيرة ، فعليك اختيار قلادات قصيرة وناعمة لإبراز رقبتك والعكس صحيح ؛ إذا كانت رقبتك طويلة ، فسيتعين عليك اختيار القلائد الضخمة والقصيرة لتقليل ارتفاع رقبتك.إ





واذا كانت رقبتك عريضة ، فعليك اختيار سلاسل متوسطة تتراوح بين نحيفة وعريضة لتمويه حجمها. إذا كانت رقبتك نحيفة للغاية ولامعة ، فاختر قلادات ضخمة ستعطيها الشكل.

إذا كنت ترتدي ملابس عصرية وجينز وقميصًا فعليك اختيار عقد مصنوع من الفضة أو النحاس وفيه أحجار عريضة ومميزة. تتناسب هذه القلائد مع واجباتك اليومية ويجب عليك تجنب القلائد البراقة واللمعة.

قلادات الذهب ، على عكس تلك الفضية ، لا تستخدم عادة مع الملابس الكلاسيكية المصممة للسهرات والمناسبات الخاصة لا ينبغي استخدامها مع الملابس غير الرسمية والحديثة.