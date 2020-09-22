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مرأة

بدون إجهاد للعين.. احصلي على مظهر الرموش الصناعية بطريقة طبيعية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
أسماء عبد الحفيظ

نأمل جميعًا في الحصول على رموش كثيفة وطويلة يكون لها تأثير قوي جدًا على مظهرك؛ لأنها تبرز عينيك وخصائص وجهك، وبالطبع، يمكنك اختيار الرموش الاصطناعية ، لكن عليك أن تكوني دقيقة جدًا لتثبيتها على عينيك.

ويمكنك ببساطة، الحصول على مظهر الرموش الصناعية ولكن بطريقة طبيعية؛ من خلال الخطوات التالية، وفقا لما اوضحه موقع fashion.

أضيفي طبقة واحدة من الآيلاينر فوق الرموش العلوية والسفلية وتأكدي من أن حركة الفرشاة من الأسفل إلى الأعلى وفي نفس الوقت حركيها إلى اليسار واليمين.
بعد حوالي 5 دقائق ، أضيفي طبقة من البودرة على رموشك باستخدام فرشاة صغيرة. ستعطيك هذه الخطوة مظهر رموش أكثر سمكًا.
أضيفي نظرة أخرى من الكحل على رموشك لتغطية البودرة. سوف تجدين أن رموشك أصبحت متوترة وستلاحظين أنها أصبحت أطول قليلًا.
إذا وجدت بعض المناطق أقل كثافة من الأجزاء الأخرى ، قم بتغطيتها بطبقة جديدة من محدد العيون بفرشاة رفيعة.
لا تنسي إبراز عينيك بالآيلاينر لأنه يخفي المسافات بين الرموش.

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