AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق يحيي VS رضا عبدالعال.. مواجهة مرتقبة بين الزمالك وطنطا في الدوري اليوم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم، لـ أولى جولات الـ 29 من بطولة الدوري المصري على استاد القاهرة، بين فريقي الزمالك وطنطا، في تمام الساعة الثامنة مساء .

وتعد مباراة فريق الزمالك أمام طنطا هي ثاني مباريات الفريق في ظل قيادة طارق يحيي عقب الرحيل المفاجىء لـ باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، حيث تلقي الزمالك الهزيمة أمام أسوان في الجولة الـ 28 بهدف نظيف.


وتأمل جماهير فريق الزمالك في عودة الفريق لـ مسيرة الانتصارات في الدوري الذي يعتبره فريق الزمالك فترة اعداد جيده لـ مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الرجاء اكتوبر المقبل .

وعلى الجانب الاخر يقود رضا عبد العال المدير الفني لـ طنطا الفريق في ثاني المباريات تحت قيادته حيث كانت المواجهة الاولي له امام نادي مصر وتعادل سلبيا .

ويأمل رضا عبدالعال في تحقيق نتيجة جيده في مباراة اليوم لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري . 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري  برصيد 55 نقطة من 28 مباراة، حيث حقق  16 انتصارًا و7 تعادلات، وتعرض لـ5 هزائم.

وعلى الجانب الاخر يتذيل فريق طنطا جدول الدوري برصيد 18 نقطة من 28 مباراة، جيث لم يحقق سوى فوزين فقط وتعادل في 12 مباراة وهزم في 14
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة الدوري| مهمة صعبة لـ الزمالك لاسترجاع مركز الوصافة وضمان المشاركة الإفريقية

بالأرقام.. تاريخ حافل لـ مواجهات الزمالك والمصري.. وهدافو مباريات الفريقين

سموحة يبحث العودة للانتصارات أمام طنطا الجريح في الدوري

طريق بني سويف لعبور المظاليم والصعود للممتاز

الظهور الأول لـ رضا عبدالعال.. طنطا يستدرج نادي مصر في لقاء الجريحين بالدوري

موعد مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

بعد فشل دعواته التخريبية.. المقاول الهارب محمد علي يقضي سهرته مع إحدى الفتيات

في ذكرى رحيل يوسف عيد.. تعرف على ابنه الفنان الشاب

أنت قاعد على الدكة ابعد عن الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم مصطفى شوبير

مسؤول بمحافظة البحيرة: أراضي طرح النيل ستتعرض للغمر بسبب ارتفاع مناسيب المياه.. فيديو

القيمة قيمة الزمالك.. أحمد شوبير: رحيل كارتيرون عن الدوري السعودي أصبح قريبا

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. عاشت يتيمة وماتت بالسرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوجئت فيما بعد أنه حماها.. امرأة تدهس عجوزًا بسيارتها وتهرب | فيديو

بالملاكمة ولعب الجولف.. شاب يهزم الشلل التام ويقف على قدميه

شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة