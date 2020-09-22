أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ترامب يوافق على صفقة شراء TikTok.. ريلمي تطلق Realme C17 تعرف على السعر والمواصفات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وافق على صفقة بين ByteDance الشركة المؤسسة لتطبيق TikTok الشهير وشركة Oracle، لتجنب حظر التطبيق مؤقتًا من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، مثل جوجل بلاي وآب ستور.
أعلن أمس تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك أنه سيوافق على صفقة ثلاثية لتجنب مشكلة حظره في الولايات المتحدة بعد تهديدات من الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بحظره إذا لم يتم الاستحواذ عليه من قبل الشركات الأمريكية لتوفيق أوضاعه، لتمثيله خطرا على الأمن القومى الأمريكي.
إذا نظرنا إلى أحدث الهواتف الذكية الموجودة في السوق، سنجد أن معظمها، إن لم يكن كلها، تدعم الشحن السريع، بما في ذلك هواتف iPhone 11 و Samsung Galaxy Note 20 من 7 واط إلى 25 واط، حيث يصبح الشحن أسرع بأضعاف الشواحن العادية.