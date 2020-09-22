أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ترامب يوافق على صفقة شراء TikTok.. ريلمي تطلق Realme C17 تعرف على السعر والمواصفات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.









قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وافق على صفقة بين ByteDance الشركة المؤسسة لتطبيق TikTok الشهير وشركة Oracle، لتجنب حظر التطبيق مؤقتًا من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، مثل جوجل بلاي وآب ستور.







كشفت علامة ريلمي الصينية اليوم رسميًا عن هاتف Realme C17 في مناطق آسيا والمحيط الهادي، والذى كان من المقرر له أن يتم إطلاقه عقب شقيقه C15، الذى ظهر للنور فى يوليو الماضي.







أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، عن هاتف Oppo Reno4 SE ضمن سلسلة هواتف مجموعتها المتميزة Reno4 ، والذى يأتى يأتى بتقنية الخامس للاتصالات 5G ، كما يشبه الهاتف Oppo F17 الذى أطلقته الشركة منذ أيام.









يشاهد قصص إنستجرام أو إنستجرام ستورى أكثر من نصف مليار مستخدم على الموقع، وهى طريقة للتعبير عن أهم الأحداث الشخصية ونشرها على إنستجرام للتفاعل مع الأهل والأصدقاء.











أعلن أمس تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك أنه سيوافق على صفقة ثلاثية لتجنب مشكلة حظره في الولايات المتحدة بعد تهديدات من الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بحظره إذا لم يتم الاستحواذ عليه من قبل الشركات الأمريكية لتوفيق أوضاعه، لتمثيله خطرا على الأمن القومى الأمريكي.



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