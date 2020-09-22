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محافظات

تعليم الوادي يحدد موعد المقابلات الشخصية بالمدرسة المصرية اليابانية.. تعرف عليها

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:20 ص
تعليم الوادي
تعليم الوادي
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة اليابانية بالخارجة، الذين تم قبولهم مبدئيًا حيث تقرر عقد المقابلات الشخصية للتلاميذ يوم الثلاثاء الموافق ۲۹ من سبتمبر الجاري. 

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة  التعليم بالمحافظة، إن المقابلات تجرى وفقًا للشروط الآتية: 

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 • يكون دخول المدرسة وفقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء من ناحية السلامة الصحية ولبس الكمامات للتلميذ وولى أمره حيث لا يسمح بدخول المدرسة بدون ذلك . 

 • حضور الأب والأم ولا يسمح بدخول مرافقين أكثر من ذلك مع كل تلميذ . 

 • الالتزام بالتباعد الاجتماعى أثناء المقابلات وعدم السلام باليد أو تبادل الأحضان والقبلات بين أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة .

 • نرجو من جميع أولياء الأمور الموقرين الالتزام بالمواعيد المحددة , حيث انه سيتم ترك الأسماء على بوابة المدرسة مع أفراد الأمن، ولن يسمح بالدخول قبل المواعيد المحددة بربع ساعة فقط . 

 • يجب الالتزام بوجود إیمیل شخصى يعمل مع ولى الأمر حتى يتم تسجيله والاستفادة منه . 
 

 إحضار جميع المستندات الأصل للتلميذ وهى كالآتى :

1- أصل شهادة ميلاد الرقم قومى + صورة 

2- أصل الرقم القومى للأب والأم + صورة .

3- إحضار ملف بلاستيك بكبسونة .

4- 8 صور شخصية حديثة للتلميذ .

5- البطاقة الصحية للتطعيمات للتلميذ وعليها طوابع التأمين الصحى حتى عام ۲۰۲۰.

6- إحضار القلم الخاص بولى الأمر؛ للتوقيع على ما يلزم من أوراق .

على أن تبدأ المقابلات الشخصية فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 29 / 9 / 2020.

وفى حالة عدم حضور المقابلة الشخصية؛ يعتبر تنازلا عن التقديم للمدرسة.
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