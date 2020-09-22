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فن

أخبار الفن| سر خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. لماذا ترك عريس نشوى مصطفى لها 3 ساعات ليلة الزفاف

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كَرَّم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان " أحمد حلمى "، مساء أمس الاثنين، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية . 

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن موقف محرج تعرضت له في حفل زفافها منذ 27 عاما حيث تأخر زوجها عليها مدة 3 ساعات كاملة بسبب مباراة لنادى الزمالك. 

أثارت الفنانة سيرين عبد النور حالة من الجدل الواسع بسبب بعض مشاهدها فى مسلسل "دانتيل" والذي تخلله عدد من القبلات مع بطل العمل. 

نشب خلاف حاد منذ ايام قليلة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوى، خاصة بعد إعلان الأخير عن تسجيل أغنية بعنوان "نمبر 2"، وهو الأمر الذى سخر منه الأسطورة، ولم ينته الخلاف عن هذا الحل، بل استمر حتى أعلن رمضان عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، والتى يوجه فيها رسالة قوية للفيشاوى. 
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