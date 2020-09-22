أخبار الفن| سر خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. لماذا ترك عريس نشوى مصطفى لها 3 ساعات ليلة الزفاف

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





كَرَّم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان " أحمد حلمى "، مساء أمس الاثنين، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية .





كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن موقف محرج تعرضت له في حفل زفافها منذ 27 عاما حيث تأخر زوجها عليها مدة 3 ساعات كاملة بسبب مباراة لنادى الزمالك.



جوزي عارف.. قبلات سيرين عبد النور في "دانتيل" تتسبب لها في أزمة أثارت الفنانة سيرين عبد النور حالة من الجدل الواسع بسبب بعض مشاهدها فى مسلسل "دانتيل" والذي تخلله عدد من القبلات مع بطل العمل.



