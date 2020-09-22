نشاط الرئيس السيسي ومساعدة مصر للأشقاء في السودان.. أبرز ما تناولته الصحف اليوم

احتل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، حيث وجه بتسهيل إجراءات التعاقد الخاص بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وبالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر؛ بهدف تطوير الآليات واكتشاف الفرص التنموية، كما ألقت الصحف الضوء على المساعدات التي قدمتها مصر للأشقاء في السودان.

وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات التعاقد الخاص بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، تصريحاته بأن الاجتماع تناول متابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصةً جهود تعميق المنتج المحلي للاستفادة من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذلك البرامج القومية لدعم الصادرات.

وأشارت الصحف إلى أن وزيرة التجارة والصناعة عرضت الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.

كما تم استعراض برنامج الوزارة لدعم الصادرات والمخصصات المالية في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية من خلال المشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الترويج للاستثمارات المصرية في أفريقيا، بما فيها منتجات الرخام والجرانيت المنتجة في مجمع الجلالة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وزيادة التبادل التجاري ثنائيًا وإقليميًا مع الدول الأفريقية.

وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بتوفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها، خاصةً ما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وذلك بهدف إمداد الدول الأفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، تفعيلًا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية والاتفاقيات الأخرى التي تجمع مصر بمختلف أقاليم القارة.

كما شهد الاجتماع عرض آخر تطورات تنظيم المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠ خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي تأتي إقامته في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلًا عن دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية، خاصةً قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية.

كما أبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر، بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التي يشتهر بها أبناء الصعيد، وصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليًا وخارجيًا، وعلى أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق (تحيا مصر) لصالح ذلك البرنامج الترويجي، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا.

وأوضح أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في الصعيد، والذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصة من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

ومن جهتها، استعرضت وزيرة التخطيط جهود الحكومة في تنمية محافظات الصعيد؛ حيث أوضحت أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد بلغت خلال الخمس سنوات الماضية قرابة 160 مليار جنيه، بما يشكل حوالي 20% من جملة الاستثمارات الحكومية، منها حوالي 41 مليار جنيه تم توجيهها إلى محافظتي سوهاج وقنا، حيث يشكل التعداد السكاني لهاتين المحافظتين حوالي 10% من سكان الجمهورية.

وفِي هذا السياق، عرض وزير التنمية المحلية مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 3707 مشروعات بالمحافظتين موزعة على قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية).. كما قام البرنامج بتخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بمحافظتي سوهاج وقنا.

وأوضح أنه يجرى الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير حوالي 250 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وقد وجه الرئيس السيسي بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إطار البرنامج، بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، فضلا عن إيلاء الاهتمام اللازم في هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضاري المتكامل لصالح أبناء محافظات وقري الصعيد.

كما أبرزت الصحف حضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية"، والذي نفذته كلية الحرب العليا في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2019 /2020، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين وعدد من الدارسين العسكريين المصريين بدورتي الحرب العليا والدفاع الوطني.

وقالت الصحف إن الفريق أول محمد زكي، نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مشيدًا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم التخطيط الاستراتيجي للقوات المسلحة.

من جانبه، وجه اللواء أركان حرب طارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي لدارسي الأكاديمية، مشيرًا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتي في ظل تسارع المتغيرات الإقليمية في المنطقة، مؤكدًا الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة في مجابهة العدائيات والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

كما أشارت الصحف إلى تأكيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات الرقمية للشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي تدريب 110 آلاف متدرب بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وذلك خلال لقاء وزير الاتصالات مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برفقة وفد شبابي من الدارسين بالخارج والمتواجدين في مصر حاليًا، للتعرف على التطور الذي وصلته مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار مبادرة (شباب الدارسين بالخارج).

وقال وزير الاتصالات "إنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب، ومنها مبادرة (مستقبلنا.. رقمي) لتدريب 100 ألف شاب خلال عام ونصف بتكلفة 16 مليون دولار، ومبادرة (بناة مصر الرقمية)، التي تستهدف تدريب 1000 شاب سنويا من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسب، وذلك بميزانية سنوية تصل إلى أكثر من 400 مليون جنيه".

وأضاف "الشباب الحاضرون يمثلون شباب مصر الواعد، الذي نتطلع دوما لكي يساهم في بنائها من خلال العلم والعمل، سواء من خلال العمل داخل مصر أو خارجها".

واستعرض وزير الاتصالات استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية، والتي تعتمد في كل مشروعاتها على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ويتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور أساسية، وهي: تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الإبداع التكنولوجي؛ وذلك ارتكازا على ثلاث قواعد وهي: (البنية المعلوماتية، والبنية التشريعية، واقتصاد رقمي دامج).

كما استعرض المشروعات التي يتم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين، والتي من أبرزها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال مشروع استرشادي في محافظة بورسعيد، وكذلك تنفيذ مشروعات عديدة، ومنها ميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول إلى الجامعات الرقمية، ومشروع إنفاذ القانون، مشيرا إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بملف انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي من خلال التحول إلى حكومة تشاركية.

وأوضح أنه يتم إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم في المرحلة الأولى 4 مبان في مجالات التدريب وتطوير التكنولوجيات المساعدة والبحوث التطبيقية، كما ستضم أول جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت -وفقا للصحف- إلى أنه في إطار دعم الإبداع التكنولوجي يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في 7 جامعات إقليمية، حيث تم الانتهاء خلال العام الحالي من إنشاء 5 مراكز في محافظات (المنوفية، المنصورة، قنا، سوهاج، المنيا)، في حين سيتم افتتاح مركز الإبداع بأسوان خلال ديسمبر 2020، منوها بأنه يتم العمل على إنشاء مركز إبداع في الإسماعيلية، كما يتم إنشاء مركزين آخرين في القاهرة أحدهم بالقرب من جامعة القاهرة، والأخر بالقرب من جامعة عين شمس؛ فيما يستهدف تدشين 3 مراكز في (الإسكندرية وطنطا والزقازيق).

كما نوه وزير الاتصالات بأنه تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت خلال عام بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه، مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت/ثانية؛ كما يتم تنفيذ مشروع لربط المباني الحكومية، البالغ عددها نحو 32 ألف مبني حكومي، بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرا؛ حيث تم خلال العام الحالي ربط أكثر من 5 آلاف مبنى حكومي بهذه الشبكة.

واستعرض كذلك أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي، حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 15.2%، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4.5%، مبينا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.

وفي إطار التعاون مع الأشقاء، ألقت الصحف الضوء على تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بأنه تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألفا و654 مواطنًا سودانيًا من خلال بعثة الفريق الطبي المصري إلى دولة السودان والتي وصلت يوم العاشر من شهر سبتمبر الحالي لتقديم كافة الخدمات الطبية والدعم الكامل لمتضرري السيول والفيضانات بدولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحف عن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تصريحاته بأن البعثة الطبية برئاسة الدكتور عمرو سليمان وإشراف الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، حيث تضم البعثة أطباء في مختلف التخصصات، ومسعفين، بالإضافة إلى مهندسين زراعيين من قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أنه تم توزيع البعثة للعمل في عدد من المستشفيات شملت (السروراب، جبيل الطينة، قررى، والشقيلاب، والتريس، بالإضافة إلى مخيم الخور، وجمعية الطيب).

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بمد فترة عمل البعثة الطبية المصرية لأسبوع عمل آخر، بناء على طلب الجانب السوداني، حيث تستمر في عملها بدولة السودان حتى يوم ٢٦ من شهر سبتمبر الحالي، وذلك نظرًا لإقبال المواطنين السودانيين على أماكن تواجد البعثة الطبية المصرية، لافتًا إلى أنه تم إلحاق ٤ أطباء في تخصص الرمد بالبعثة الطبية المصرية، نظرًا لندرة ذلك التخصص بالدولة الشقيقة، مضيفًا أنه تم استقبال ١٣٨٤ مواطنًا سودانيًا في اليوم الأول بعد مد فترة بقاء واستمرار عمل البعثة الطبية.

ولفت مجاهد إلى أن البعثة المصرية تضم أيضًا ٥ مهندسين زراعيين من قطاع الطب الوقائي، حيث تم إرسال رشاشات وأجهزة ضباب ليتم استخدامها بالتعاون مع الجانب السوداني لعمل مسح لأكثر الأماكن المعرضة لانتشار الأوبئة، حيث يتم التواصل مع القيادات في الولاية أو الاتحادية على مدار أيام تواجد البعثة، لإمدادهم بالمبيدات اللازمة لرش أكبر مساحة من الأراضي السودانية للتصدي لأي وباء قادم محتمل.

وذكر أن المهندسين الزراعيين قاموا برش ٢٥ منطقة سودانية بالمبيدات ضد الملاريا والبعوض، وشملت (الشقيلاب، القصيرة، معشرة غرب، معسكر وادي رملي، محلية بحرة الخرطوم، الدكينة، الدبك، الخور شمال وجنوب، جبل أولياء العالي، الجيلي، التمانيات، الشيخ الطيب، السروراب وسط، الكواهلة، أم عوينة، بركة القناطر، الأولى غرب، الشاطى، النيل، المترات، العاشرة، صالحة، الأولى شرق، متران، المقداب).



