تسبب السرطان.. احذري من منح الببرونة البلاستيك لطفلك

البلاستيكية" حيث أنها تحتوي علي

هذه المادة أيضا



الحلول :

1:إستعمال رضَّاعة من زجاج

2:إستخدام رضَّاعة خالية من المادة المشار إليها آنفا

3:إستخدام رضَّاعة تحتوى على رمز اعادة التدوير مع رقم 2 او 5

4: عدم وضع الر ضَّاعة في الماء المغلي لتنظيفها

5:تجنب نوع البلاستيك الذي يحتوى رمز إعادة تدوير و على رقم 7

6: تجنب نوع بلاستيك PC

تبحث كل ام عن أشياء تُسكت بها رضيعها قليلا، بعد يوم شاق، أو حتى خلال الخروج لأي مكان، ولكن لابد من الابتعاد عن منح الطفل "الببرونةمادة "بيسفينول A" لزيادة صلابتها، والتي لها عواقب وخيمة، حيث لها تأثير يشبه تأثير الإستروجيينوالذي يؤدي إلى خلل في التوازن الهرموني داخل الجسم، ويؤثر على تطور جهاز المناعة و تطور الدماغ والأعضاء التناسلية، كما ترفعمن احتمالات الإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض، وفقا ل chimieconseils .