AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خالد بن سلمان: نسعى لإنهاء الأزمة في اليمن وعودته لمحيطه الخليجي والعربي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:47 ص
الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان
Advertisements
قسم الخارجي
أعرب الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تطلع السعودية لأن ينعم العالم بالسلام، مؤكدا سعي بلاده للوصول إلى سلام شامل ودائم في اليمن. 

وكتب "بن سلمان" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اليوم العالمي للسلام، نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه". 

وأضاف: "نسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلامٍ شاملٍ ودائم؛ من خلال تنفيذ اتفاق الرياض، وتكامل الجهود مع المبعوث الاممي لانجاح مقترحه (الاعلان المشترك) لانهاء الازمة وعودة اليمن الى محيطه الخليجي والعربي". 

ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي اليوم، اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لتنفيذ 7 مشاريع متنوعة بقيمة 46 مليون دولار  لصالح اليمن، وذلك في إطار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020م.

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن المنظمة ممثلها في منطقة الخليج الطيب آدم ، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتستهدف هذه الاتفاقية دعم وصول الأطفال اليمنيين المتضررين من جائحة كورونا المستجد "كوفيد - 19" إلى فرص التعليم من خلال التعلم "عن بُعد" ووضع خطط الاستعداد للعودة إلى المدارس بشكل آمن، وبناء قدرات الكوادر التعليمية والمؤسسات التعليمية من خلال تقديم برامج التدريب ورفع الوعي للتعامل مع الجائحة في البيئة التعليمية، بالتعاون مع وزارة التعليم والقنوات المحلية في 20 محافظة يمنية، ودعم وصول الأطفال اليمنيين إلى فرص التعليم الجيد من خلال تجهيز المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية للطلاب وبناء قدرات الكادر التعليمي في محافظات أبين، وعدن، والبيضاء، وذمار، والضالع، والجوف، والمحويت، وأمانة العاصمة، وعمران، وريمه، وصعده، وشبوة، وتعز، والمهرة، وإب، وحضرموت، ومأرب، وصنعاء، وحجة، والحديدة، ولحج، وسقطرى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مراقبون عرب وأجانب يؤكدون أهمية التحالف العربي في الحد من فتيل الحرب في اليمن: عاصفة الحزم جاءت استجابة لمطلب الحكومة الشرعية بعد تمكن الحوثيين من السيطرة على جميع مؤسسات الدولة

اليمن تشيد بمساعدات السعودية لمتضرري السيول

محافظ عدن الجديد يؤدي اليمين الدستورية.. فيديو

كارثة على أطفال اليمن.. الحوثي يرتكب جريمة جديدة

أخبار السعودية اليوم: ارتفاع نسبة حالات الشفاء من كورونا إلى 93.1 % بالمملكة.. حراك دبلوماسي سعودي مكثف لدعم جهوده في اليمن.. واعدام توأمين اعتنقا الفكر التكفيري وقتلا أمهما بالرياض

السعودية توقع 3 اتفاقيات تغير واقع اليمن

ترشيحاتنا

أنت قاعد على الدكة ابعد عن الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم مصطفى شوبير

أول رد من تويتر بعد الفضيحة العالمية الكبرى

أخبار الفن.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس.. أزمة قبلات سيرين عبد النور.. خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

فوجئت فيما بعد أنه حماها.. امرأة تدهس عجوزًا بسيارتها وتهرب | فيديو

ميدو يطالب أحمد عيد بارتداء قميص الأهلي.. والأخير يرفض

أول تعليق من فيريرا عقب الاعتذار عن تدريب الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطوا الـ70.. 8 رحالة مسنين يقطعون 350 كيلومتر سيرًا على الأقدام في اليوم الوطني السعودي| شاهد

أسعار فاو 2020 في مصر.. صور

فوجئت فيما بعد أنه حماها.. امرأة تدهس عجوزًا بسيارتها وتهرب | فيديو