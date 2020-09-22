خالد بن سلمان: نسعى لإنهاء الأزمة في اليمن وعودته لمحيطه الخليجي والعربي

أعرب الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تطلع السعودية لأن ينعم العالم بالسلام، مؤكدا سعي بلاده للوصول إلى سلام شامل ودائم في اليمن.





وكتب "بن سلمان" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اليوم العالمي للسلام، نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه".





وأضاف: "نسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلامٍ شاملٍ ودائم؛ من خلال تنفيذ اتفاق الرياض، وتكامل الجهود مع المبعوث الاممي لانجاح مقترحه (الاعلان المشترك) لانهاء الازمة وعودة اليمن الى محيطه الخليجي والعربي".





ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي اليوم، اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لتنفيذ 7 مشاريع متنوعة بقيمة 46 مليون دولار لصالح اليمن، وذلك في إطار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020م.





وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن المنظمة ممثلها في منطقة الخليج الطيب آدم ، وذلك في مقر المركز بالرياض.



