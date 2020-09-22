الصحف الإمارتية.. موعد عودة العمرة.. ضربة موجعة لأردوغان في ليبيا.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

الصحف الإماراتية:





*دار الافتاء تثمن التفاف الشعب المصري حول قيادته

*ضربة موجعة لأردوغان في ليبيا

*الكشف عن موعد عودة العمرة





سلطت الصحف الاماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، الأشقاء في المملكة العربية السعودية احتفالاتهم باليوم الوطني السعودي الـ90 الذي يصادف يوم 23 سبتمبر من كل عام.





ومن مصر، سجلت وزارة الصحة أمس الاثنين 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 وفاة مقابل 115 حالة إصابة و20 وفاة اليوم السابق.





وحول عودة العمرة، حددت وزارة الحج والعمرة في السعودية الإطار الزمني لعودة العمرة في ظل التحول المؤسسي عبر ثلاث مراحل.





ومن قطر، تتزايد الضغوط على قطر بشأن قضية الأمير طلال آل ثاني، حفيد مؤسس دولة قطر، وذلك بعد أن تقدمت زوجته، أسماء عريان، بمذكرة، أمس، عبر الفيديو، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تطالب فيه بوقف التعذيب الذي يتعرض له زوجها المعتقل حاليًا في سجون النظام القطري.





وفي ليبيا، يواجه مسار الحل السياسي للأزمة الليبية جملة من المطبات التي يسعى النظام التركي وحلفاؤه غربي البلاد إلى تكريسها، بهدف إعادة خلط الأوراق قبل اجتماعات جنيف التي ينتظر تدشينها في الخامس من أكتوبر المقبل للإعلان على إثرها عن تشكيل السلطات الجديدة التي ستحل محل مجلس الرئاسي الحالي وحكومته والحكومة المؤقتة في شرق البلاد.





وفي وقت لا تزال بعثة الأمم المتحدة وسفارات الدول الغربية تتجاهل الاتفاق الحاصل بين قيادة الجيش وعضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق حول إعادة ضخ النفط إنتاجًا وتصديرًا.





وأعلنت أغلب مراكز النفوذ التركي والإخواني في طرابلس ومصراتة عن رفضها الاتفاق، وهو ما فسره المراقبون بخشيتها من أن يتسبب في سحب البساط من تحد أقدامها، بعد أن أعاد قيادة الجيش إلى صدارة المشهد، ومنح معيتيق صورة رجل السلام في غرب ليبيا، وفتح أمامه أبواب مجال واسع للمنافسة على الزعامة وبخاصة في مواجهة رجل تركيا الأبرز وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.





وإلى لبنان، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية.





ومن المغرب، كشفت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1376 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 103119 حالة في المغرب.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، انضم الوكلاء المساعدون في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى الدكتور عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في تلقي جرعة لقاح «كوفيد 19»، بعد أن أجازت الدولة استخدامه للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأول، حيث تلقى اللقاح كل من د. يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، وعوض الكتبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، ود. حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية.





ومن مصر، ثمّنت دار الإفتاء المصرية، التفاف الشعب المصري حول قيادته، ورفضه للدعوات التحريضية لجماعة الإخوان الإرهابية،فيما دشن المجلس العربي لحقوق الإنسان لجنة قانونية، بالتعاون مع عدد من منظمات حقوق الإنسان، لملاحقة مسؤولي قنوات الجماعة الإرهابية، لاستخدمها خطابًا إعلاميًا تحريضًا ضد مؤسسات الدولة المصرية وقيادتها.





وفي البحرين، قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، في جلستها أمس الاثنين، تأجيل النظر في قضية 18 متهمًا بارتكاب أعمال إرهابية «تسعة محبوسين ومثلهم هاربون» لجلسة يوم الاثنين المقبل، لتقديم مرافعات الدفاع عن باقي المتهمين، حيث استمعت المحكمة، أمس، إلى مرافعة الدفاع وشهود النفي.





ودوليا، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.



