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توك شو

مع بداية فصل الخريف.. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:18 ص
درجات الحرارة بالمحافظات
درجات الحرارة بالمحافظات
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 22-9- 2020، في القاهرة  والمحافظات.


الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 23 والعظمى 34

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30
 
مطروح الصغرى 22 والعظمى 29

 
دمياط الصغرى 25 والعظمى 30

 
بور سعيد الصغرى 26 والعظمى 30
   
الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35
 
السويس الصغرى 23 والعظمى 34

 
العريش الصغرى 22 والعظمى 32
 
رفح الصغرى 22 والعظمى 21

 طابا الصغرى 27 والكبرى 34

الأقصر  الصغرى 27 والعظمى 43

شلاتين  الصغرى 26 والعظمى 38

الوادى الجديد  الصغرى 27 والعظمى 41

أسوان الصغرى 28 والعظمى 43

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38 

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35 

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36 

أسيوط الصغرى 22 والعظمى 38

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