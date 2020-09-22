AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بسوهاج

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
حادث توك توك
حادث توك توك
Advertisements
أنغام الجنايني
لقي طفل مصرعه، وأصيب 4 أشخاص آخرين إثر انقلاب "توك توك" على طريق الاربعين دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يُفيد بورود بلاغ من الاهالي بانقلاب توك توك بطريق الاربعين دائرة المركز ووجود جثة ومصابين.

وبالانتقال والفحص مكان تبين  مصرع "محمد اشرف"، 13 عامًا، وإصابة كل من "احمد السيد"، 25 عامًا، مُصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمود اشرف"، 10 سنوات، مُصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"احمد صفوت"، 17 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم، "سماح السيد"، 35 عاما، مصابة بكدمات بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وتم نقل المصابين الأول والثاني إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم مجند .. تفاصيل مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 54 شخصا في حوادث خلال ثالث أيام العيد

مصرع طفل وإصابة ٤ في انقلاب توك توك بسوهاج

مصرع مسنة وإصابة 4 أخرين فى انقلاب سيارة على طريق"سوهاج - البحر الأحمر"

ترشيحاتنا

هل أكل الهدهد يعالج تأخر النطق عند الأطفال؟ الإفتاء تجيب

الدولار يسجل 15.7 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

أنا عارف الأبحاث بتتباع بكام.. واتفصلت من جامعة القاهرة بعد 6 أشهر.. أبرز تصريحات وزير التعليم

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. قصة زواجها الصوري وتحوله إلى حب حقيقي

في عيد ميلاد أسامة عباس.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه وأحفاده

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

متعملش عقلك بعقله يا ابني.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مرتضى منصور.. شاهد

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

مصدر: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

تراجع أسعار الذهب بقيمة 12 جنيها.. وعيار 21 بـ828 جنيها للجرام

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

فايلر يستبعد عناصر الأهلي الأساسيين أمام نادي مصر لهذا السبب

بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

الدولار يسجل 15.7 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم وجود 3 من أفراد عائلته.. طفل يطلق النار على نفسه في أمريكا

أرخص سيارة زيرو في مصر.. صور

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن