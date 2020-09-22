مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بسوهاج

لقي طفل مصرعه، وأصيب 4 أشخاص آخرين إثر انقلاب "توك توك" على طريق الاربعين دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يُفيد بورود بلاغ من الاهالي بانقلاب توك توك بطريق الاربعين دائرة المركز ووجود جثة ومصابين.





وبالانتقال والفحص مكان تبين مصرع "محمد اشرف"، 13 عامًا، وإصابة كل من "احمد السيد"، 25 عامًا، مُصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمود اشرف"، 10 سنوات، مُصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"احمد صفوت"، 17 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم، "سماح السيد"، 35 عاما، مصابة بكدمات بالجسم.





تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وتم نقل المصابين الأول والثاني إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



