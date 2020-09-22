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أخبار العالم

ماليزيا تبحث تعزيز التعاون السياحي مع كوريا الجنوبية وروسيا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قالت وزيرة السياحة والفنون والثقافة الماليزية نانسي شكري إن ماليزيا ستقوم بالتعاون مع كوريا الجنوبية وروسيا في مجال الثقافة لتعزيز صناعة السياحة.

أدلت الوزيرة الماليزية بهذه التصريحات - حسبما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الثلاثاء - خلال استقبالها السفير الكوري الجنوبي لدى ماليزيا لي تشي بيوم والسفير الروسي نايل لاتيبوف أمس.

وأضافت أن الاجتماع ناقش تنظيم البرامج الثقافية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين ماليزيا وكوريا الجنوبية هذا العام.

وأفادت بأن التعاون مع كوريا الجنوبية في القطاع السياحي في حالة جيدة للغاية حيث أن ماليزيا واحدة من العارضين الدائمين في البيت الثقافي الآسيوي الذي افتتح مؤخرا في مدينة بوسان بالإضافة إلى المشاركة في أوركسترا آسيان-كوريا التقليدي كل عام.

وأضافت - في بيانها - "أن السائحين من كوريا الجنوبية هم أهم فئة سياحية لماليزيا، إذ زار حوالي 673 ألفا و65 سائحا عام 2019، بزيادة قدرها 1ر9 % مقارنة بالعام الذي سبقه".

وتابعت "إنه من بين الأمور التي نوقشت خلال الاجتماع تعزيز التعاون الاستراتيجي في الجانب الثقافي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام الجاري".

وفي نفس الوقت، خلال لقائها مع السفير الروسي، قالت الوزيرة إن عدد السياح الروس الوافدين إلى هذه البلاد زاد بنسبة 9ر9 % في عام 2019".

كما اقترحت تنفيذ التعاون الاستراتيجي بين وزارة السياحة والفنون الماليزية والمركز الروسي للعلوم والثقافة فرع كوالالمبور، وأعربت عن أملها في تعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في مجال الثقافة.
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