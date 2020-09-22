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توك شو

تساوي طول الليل والنهار.. الاعتدال الخريفي أبرز ظواهر سيد الفصول

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:13 ص
الكرة الارضية
الكرة الارضية
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية رشا مجدي، إنه منذ ساعات قليلة انتهى فصل الصيف رسميا، وبدأ فصل الخريف جغرافيا على نصف الكرة الشمالية وفصل الربيع على نصف الكرة الجنوبية، لذلك نشهد اليوم ظاهرة تسمى "الاعتدال الخريفي".


وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فصل الخريف يطلق عليه "سيد الفصول"، وأن ظاهرة الاعتدال الخريفي هي أن اليوم ينقسم نصفين معتدلين 12 ساعة نهار و12 ساعة ليل.


وذكرت الإعلامية داليا أيمن، أن فصل الصيف هذا العام استمر جغرافيا لـ 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة.


وأوضحت أنه من الممكن أن نشهد خلال أسبوع في الخريف كل فصول العام بكل ظواهرها المختلفة من برد وحر ومطر وعواصف وغيرها، لافتة إلى أنه في تلك الفترة يجب ألا نعطي الأمان بشكل تام "وخلو معاكوا لبس في العربية عشان لو سقعتوا".
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