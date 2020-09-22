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محافظات

محافظ شمال سيناء: مسموح بصيد السمان البري والشرشير بشرط عدم استخدام أجهزة صوتية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:27 ص
صيد الطيور المهاجرة
صيد الطيور المهاجرة
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احمد صالح
أصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا بتنفيذ القرار الصادر عن وزيرة البيئة بالسماح بصيد طائري السمان والشرشير الصيفي في مختلف مناطق المحافظة، مع تطبيق كل الاشتراطات والضوابط الواردة، وحظر التصريح بالصيد في محمية الزرانيق بحدودها المقررة.


وقال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إنه يمنع منعا باتًا استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخري، في عمليات صيد السمان البري والطيور المهاجرة المصرح بصيدها.


ونوه بقيام وزارة البيئة بتنفيذ برنامج مكافحة إنفلونزا الطيور بتجميع عينات دورية من كل محافظات الصيد للتأكد من خلوها منها، وقيام الوزارة بعمل دوريات للتأكد من التزام الصيادين بالتعليمات المنظمة، وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد في مواقع الصيد أو في أماكن الذبح.


وشدد على أنه في حالة مخالفة هذه التعليمات يتم إلغاء التصريح ويمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد الحالي، ويتم التحفظ على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء الموسم، وأن يقوم الاتحاد العام للصيادين بالمساعدة في مراقبة التزام الصيادين بالاشتراطات.


وبين أنه تم تحديد الاشتراطات البيئية المنظمة لنشاط صيد الطيور البرية لموسم 2020 - 2021 لأغراض السياحة ، وكذلك رخص التعايش وصيد الهواة.

كما حدد الأنواع المسموح بصيدها من الطيور البرية خلال الفترة من 15 أكتوبر المقبل حتى 31 مارس 2020، كما حدد أدوات الصيد المسموح بها لطائر السمان والشرشير الصيفي.

محافظ شمال سيناء: مسموح بصيد السمان البري والشرشير بشرط عدم استخدام أجهزة صوتية
محافظ شمال سيناء: مسموح بصيد السمان البري والشرشير بشرط عدم استخدام أجهزة صوتية
محافظ شمال سيناء: مسموح بصيد السمان البري والشرشير بشرط عدم استخدام أجهزة صوتية
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