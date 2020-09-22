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أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يحذر من التسامح مع أعمال تعرقل جهود مكافحة كورونا في بلاده

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
حذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن، اليوم الثلاثاء، من التسامح مع الأعمال التي تهدد سلامة المجتمع المحلي مثل مظاهرات تخطط لها بعض القوى المحافظة في يوم التأسيس الوطني الموافق 3 أكتوبر، بما قد يعيق جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وقال مون - في اجتماع عقده صباح اليوم لمجلس الوزراء في المكتب الرئاسي - إن بعض المجموعات المدنية تنظم مظاهرات غير شرعية ولا تزال تنساق وراء أخبار زائفة تعرقل جهود مكافحة كورونا.. وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.


ودعا مون من ينظمون مظاهرات غير شرعية إلى التراجع عن خططهم لتنظيم المظاهرات، مؤكدا أن حكومته ستتخذ إجراءات مشددة ضد الأعمال التي تعرقل جهود مكافحة كورونا.


وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ظل أقل من 100 إصابة لليوم الثالث على التوالي، مما يثير آمالا في أن يكون الوضع الوبائي مستقرا تدريجيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الطريق ما زال طويلا، ويجب مواصلة توخي الحذر في أي حال.


من جانب آخر، قال الرئيس الكوري الجنوبي بشأن الميزانية التكميلية الرابعة، إنه يتطلع إلى موافقة البرلمان الوطني على مشروع القانون المعني في البرلمان الوطني خلال اليوم.


وقد خصصت الحكومة ميزانية إضافية جديدة بقيمة 7.8 تريليون وون (6.5 مليار دولار) لاستخدامها في حزمة إغاثة جديدة "مخصصة" لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدة عاجلة في ظل أزمة كوفيد-19.


وأضاف مون أن الحكومة ستنفذ مشروع القانون الخاص بالميزانية التكميلية من أجل تقديم معظم الإغاثات قبل عيد الشكر الموافق يوم 1 أكتوبر، في أعقاب تمريره في البرلمان.
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