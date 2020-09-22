باحث فى شئون الإرهاب: الشعب هو حائط الصد لكل المحاولات التخريبية لجماعة الإخوان

قال مصطفى أمين، الباحث فى شئون الجماعة الإرهابية، إن جماعة الإخوان تعتبر أن الاستمرار فى التخريب بالبلد هو جزء من بقائها.









وأضاف مصطفى أمين، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل دعوات الإخوان المسلمين فاشلة سواء السابقة أو الحالية وحتى المستقبلية.









إلى أن حائط الصد لكل هذه المحاولات الفاشلة يتمثل فى وعى الشعب المصرى، الذى أصبح مدركا تمامًا لاستغلال الإخوان بعض المشكلات فى البلد البلبلة عليها للعود مرة أخرى إلى الحكم. وأشاروإثارة









وأوضح الباحث فى شئون الجماعة الإرهابية، أن الشعب المصرى أصبح مستوعبا لفشل الإخوان الذريع فى الحكم وبالتالى عودتها للحكم مستحيلة.







