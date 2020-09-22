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تعليم

بدءا من 28 سبتمبر.. مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان ينظم دورة إعداد الاختبار الإلكتروني

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:38 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، دورة إعداد الاختبار الإلكتروني وفق جدول المواصفات، ضمن سلسلة الدورات التدريبية المجانية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أون لاين اللازمة لتطبيق نظام التعلم الهجين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم الزهيري، مدير المركز، وتتم فعاليات الدورة خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠.






وتهدف الدورة إلى التعرف على مفهوم الاختبارات الإلكترونية، ومعرفة المصطلحات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية، وتحديد أنواع الاختبارات الإلكترونية، وإدراك مميزات وعيوب الاختبارات الإلكترونية، وفهم مراحل تصميم الاختبارات الإلكترونية، ومعرفة ما يجب مراعاته عند توظيف الاختبارات الإلكترونية، وتحديد أنواع برمجيات تصميم الاختبارات الإلكترونية، وصياغة أنواع الأسئلة في الاختبار الإلكتروني، ووضع إرشادات تربوية لأعضاء هيئة التدريس قبل بناء اختبار إلكتروني، وإعداد جدول المواصفات  إتقان الطرق المختلفة لتصميم الاختبار، والتطبيق على بعض القوالب الجاهزة لتصميم الاختبار الإلكتروني، وشرح كامل لكيفية عمل اختبار إلكتروني، ومعرفة كيفية منع الغش في الاختبارات الإلكترونية.
 

 ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عن طريق الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyMszCvntbZHv0lLryZVrZf8-nhlUnEcCkt__V-xg2LYjzxA/viewform?usp=sf_link

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