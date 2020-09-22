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أخبار العالم

كورونا يضرب تل أبيب.. والجيش الإسرائيلي يستعد لإقامة مستشفيات ميدانية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:40 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يستعد لإقامة مستشفيات ميداني
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سمر صالح
يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإقامة مستشفى عسكري ميداني لاستقبال مرضى كورونا بعدما أعلنت المستشفيات في إسرائيل توقفها عن استقبال مزيد منهم نتيجة التكدس.  

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، أوعز لقيادة الجيش بالاستعداد لإنشاء مستشفى ميداني "في ظل تفاقم الصورة الوبائية وعجز بعض المستشفيات عن استيعاب المرضى". 

وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر اجتماعا حكوميا لإجراء محادثة "ذات أهمية وطنية"، وأن بعض المستشفيات هناك دخلت حالة الطوارئ بقرار من نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية إيتمار جروتو الذي طالب بوقف كل العمليات والنشاطات غير الملحة، كونها لا تتطلب تدخلا طبيا عاجلا للحفاظ على حياة المريض. 

كانت بعض المشافي في إسرائيل أعلنت توقفها عن استقبال مرضى كورونا، وعزت ذلك إلى تكدس هؤلاء داخلها، وعدم قدرة الأقسام المخصصة لعلاج مرضى كورونا على استيعاب مرضى جدد. 

وأصبحت إسرائيل أول من يعيد فرض الحجر الصحي العام في العالم، حيث دخل حيز التنفيذ منذ أيام بسبب تفشي وباء كورونا، ومن المقرر أن يستمر الحجر لمدة ثلاثة أسابيع، مع إمكانية التمديد. 
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