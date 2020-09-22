لافروف: تأجيل إسرائيل تطبيق ضم أراضٍ من الضفة ليس حلا للمشكلة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن "تأجيل إسرائيل تطبيق خطتها لضم أراض في الضفة الغربية أمر جيد، لكن إرجاء الموعد ليس حلا للمشكلة، وهي لا تزال قائمة".









وأضاف لافروف، في تصريحات صحفية: "لقد اتفقنا جميعا على الشروط الأساسية الخاصة بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، ويوجد عدد كبير من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى مبادرة السلام العربية، التي صادقت عليها الأمم المتحدة".









وأشار إلى أن هناك "عددا كبيرا من الأطراف التي أسهمت في تهيئة ظروف ملائمة لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق حوار مباشر بين فلسطين وإسرائيل".









ودعا وزير الخارجية الروسي إلى "إعادة إطلاق هذا الحوار في أسرع وقت ممكن"، قائلا: "مستعدون للإسهام فيه بكل الأشكال الممكنة كطرف في رباعية الوسطاء الدوليين وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".