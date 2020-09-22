الكويت على عتبة الـ 100 ألف إصابة بكورونا.. السعودية تعيد العمرة تدريجيا.. وإصابات العالم تتجاوز 31 مليونا.. وأوروبا تقترب من الإغلاق الثاني.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

مصر: 126 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة

مجلس الأمة الكويتي ينظر اليوم في استجوابي رئيس الوزراء وعدد من تقارير اللجان

ملك البحرين: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية وملتزمون بحل الدولتين

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى واشنطن لحماية «تفوق إسرائيل العسكري»

عون: لبنان ذاهب إلى جهنم.. بلا توافق

جونسون يطلب من البريطانيين العودة للعمل من المنازل

الشرطة الكندية تداهم شقة المتهمة بإرسالة رسالة سامة إلى ترامب













تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









وسلطت صحيفة "الراي" الضوء على سجلت وزارة الصحة المصرية يوم أمس، الاثنين، 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 وفاة مقابل 115 حالة إصابة و20 وفاة اليوم السابق.









وذكر الناطق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجلته مصر حتى الاثنين بلغ 102141 حالة بينها 90332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.









محليا، ركزت صحيفة "الوطن" على مناشدة سفارة دولة الكویت في ألمانیا الیوم، الثلاثاء، الرعایا الكویتیین المقیمین في المانیا التقید بتعلیمات جدیدة صادرة عن وزارة الداخلیة الألمانیة بخصوص إقامة الأجانب في البلاد.









وقالت السفارة في بیان إن وزارة الداخلیة الألمانیة طالبت حاملي تأشیرة (شینغن) المنتھیة الصلاحیة والموجودین على الأراضي الألمانیة بمغادرة ألمانیا في موعد أقصاه نھایة سبتمبر الجاري.









وقالت صحيفة "الراي" إن مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 18 بندًا.









ويستهل المجلس جلسته ببنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى، وبند الأسئلة.









وينظر المجلس في الاستجوابين المقدمين من كل من النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ومدرج على الجدول 59 تقريرًا للجان البرلمانية.









ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لها قولها إن السيناريو المعد للجلسة البرلمانية اليوم هو الانتهاء من مناقشة استجوابي رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد المقدمين من النائبين الدكتور عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي، حيث سيتم تفنيد الاستجوابين من دون تقديم طلب عدم تعاون.









ورأت المصادر أن الحكومة في ملف مواجهة جائحة كورونا أبلت بلاءً حسنا، ويحق لها أن تفتخر بما قدمته وما زالت تقدمه، ولله الحمد بدأت أعداد المصابين في الانخفاض، وفي موضوع الرواتب أكدت مرارا وتكرارا على لسان وزير المالية أنها لن تمس، وقانونيا لا يحق المساس بالحقوق المالية للموظفين.









وأشارت صحيفة "القبس" إلى إعلان وزارة الصحة أمس، الاثنين، شفاء 762 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" 90930 حالة.









وسجلت الوزارة 530 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 99964 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 585 حالة.













عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الأنباء" إلى تأكيد وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن أنهم سيعتمدون في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا.









وقال بنتن، إن العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها، وهذه الحلول تتمثل في تطبيق «اعتمرنا»، مشيرا إلى أنه سيكون هناك أكثر من 30 شركة محلية وعالمية يمكن التعامل معها.









وأبرزت صحيفة "الأنباء" تأكيد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس أن توقيع إعلان تأييد السلام، في واشنطن مؤخرا، إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائما.









وأشارت صحيفة "الوطن" إلى اقتراح الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة.









وجاءت تصريحات عون خلال مؤتمر صحفي في قصر بعبدا الرئاسي، قال فيه: "نحن أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبًا ومغلوبا".









وأوضحت صحيفة "الجريدة" أنه بينما يتصاعد الحديث عن "أثمان" تطلبها إسرائيل مقابل موافقتها على بيع واشنطن الإمارات مقاتلات F35، يجري وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس محادثات في واشنطن عنوانها الأول ضمان تفوّق إسرائيل العسكري النوعي في المنطقة.









بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، زيارة إلى واشنطن يبحث خلالها "ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل بالمنطقة".













دوليا، أشارت صحيفة "الأنباء" إلى تجاوز الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ 31 مليونا، مما عزز المخاوف من اتساع رقعة الموجة الثانية التي تعاني منها عدة دول، وعودة إجراءات الإغلاق للمرة الثانية للتصدي للوباء الذي أعلنت ايران انها تشهد الموجة الثالثة منه.









وتكافح الحكومات في معظم البلدان لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى قيود أكثر صرامة للحد من انتشار «كوفيد-19» والضرر الذي سيلحق باقتصاداتها المنهكة بالفعل.









ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا، حيث فاقت إصاباتها 6.8 ملايين وتجاوزت وفياتها الـ 200 ألف، تليها البرازيل بـ أكثر من 136 ألف وفاة من أصل 961 ألفا على مستوى العالم.









وأفادت صحيفة "الراي" بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيشجع البريطانيين اليوم، الثلاثاء، على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.









وقال كبير المراسلين السياسيين بالصحيفة في تغريدة على موقع "تويتر" نقلا عن مصادر، إن جونسون أبلغ نواب البرلمان بأن «التحرك الآن يعني عدم الاضطرار لاتخاذ إجراءات جذرية في وقت لاحق».









وأوضحت صحيفة "الجريدة" أنه بعد خمسة أسابيع من اندلاع حرائق الغابات المميتة في كاليفورنيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى غير مسبوق والرياح العاتية، كافح أفراد الإطفاء الحرائق يوم أمس، الاثنين، لتعزيز مكاسبهم في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى عودة الطقس القاسي والعاصف.









وذكرت صحيفة "الراي" أن المفاوضات في الكونجرس تراوحت حول حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية للأمريكيين مكانها، إلا أن مسئولا رفيعا في البيت الأبيض لمّح يوم أمس، الاثنين، إلى احتمال زوال الأسباب الموجبة لهذا الإنفاق.









ووصلت المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حجم الإنفاق المطلوب لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على تخطي تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى حائط مسدود.









وقالت صحيفة "الوطن" إن الشرطة الكندية فتشت أمس، الاثنين، شقة في منطقة مونتريال على صلة برسالة كانت موجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويشتبه أنها احتوت على مادة الريسين السامة.







