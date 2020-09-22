AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مندوب مصر بالأمم المتحدة: اجتماع الشق رفيع المستوى يأتي في وقت مهم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:52 ص
السفير محمد إدريس
السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة
Advertisements
أ ش أ
افتتحت فعاليات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي بعقد الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة (1945 - 2020) تحت عنوان "75 عاما: المستقبل الذي نريده؛ الأمم المتحدة التي نحتاجها".

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية سامح شكري ألقى بيان مصر أمام الاجتماع لطرح الرؤية المصرية في هذا الاجتماع الهام حول حاضر ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولي المتعدد الأطراف.

وأوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة جوهرية من تاريخ المنظمة، كما يشهد إصدار الإعلان السياسي الذي يركز على ما حققته المنظومة الدولية والأمم المتحدة في 75 عاما مضت، وما تواجهه من تحديات في واقعنا المعاصر، ويطرح تصورا لصيغة العمل الدولي متعدد الأطراف في المستقبل لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من سلم وأمن ورخاء، مضيفا أن مصر قد اضطلعت على مدار دورة الجمعية العامة رقم (74) بدور نشط في صياغة وعملية المفاوضات على الإعلان، وحرصت على تضمينه رؤية وتطلعات الشعوب العربية والأفريقية.

وأضاف السفير محمد إدريس أن الاجتماع شهد إصدار تقرير السكرتير العام عن حملة الحوار الدولي Global Dialogue، التي امتدت علي مدار العام الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على أراء المواطنين حول العالم خاصة الشباب في المنظومة الدولية وكيفية تطويرها بعد مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، والتحديات المستحدثة التي تواجه عالم اليوم. 

وتشهد اجتماعات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي العديد من الفعاليات والقمم، التي تنعقد حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث ينطلق النقاش العام لرؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 22 – 30 سبتمبر 2020. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تدعو في الأمم المتحدة إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

مصر تتولي رئاسة المجموعة الأفريقية في نيويورك خلال الشهر الجاري

مصر تشارك في فعالية بالأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثالثة لليوم الدولي لتأبين ضحايا الإرهاب

التسامح والسلام.. نص كلمة السعودية أمام الأمم المتحدة

مرشح مصر يحصل على أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة

مشاركة السيسي المرتقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتصدر اهتمام الصحف

ترشيحاتنا

حديث النوم على البطن.. وأضراره للرجال والنساء

في عيد ميلاد أسامة عباس.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه وأحفاده

أنا عارف الأبحاث بتتباع بكام.. واتفصلت من جامعة القاهرة بعد 6 أشهر.. أبرز تصريحات وزير التعليم

شوبير يكشف سر تأخر مفاوضات انضمام بانون لـ الأهلي.. وقيمة عرض الاتفاق السعودي لشراء أزارو

فوجئت فيما بعد أنه حماها.. امرأة تدهس عجوزًا بسيارتها وتهرب | فيديو

تعرف على أول سيارة رئاسية من مرسيدس فى التاريخ

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

متعملش عقلك بعقله يا ابني.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مرتضى منصور.. شاهد

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

مصدر: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

تراجع أسعار الذهب بقيمة 12 جنيها.. وعيار 21 بـ828 جنيها للجرام

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

فايلر يستبعد عناصر الأهلي الأساسيين أمام نادي مصر لهذا السبب

بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

الدولار يسجل 15.7 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم وجود 3 من أفراد عائلته.. طفل يطلق النار على نفسه في أمريكا

أرخص سيارة زيرو في مصر.. صور

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن