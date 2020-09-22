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الري: التعديات على أراضي طرح النيل سبب كوارث الفيضانات..فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والري
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نورهان رأفت
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن المناطق المهددة بارتفاع منسوب المياه بها، جراء أي احتمالية سقوط أمطار غزيرة وسيول ، هب مناطق الاختناقات والتعديات، موضحًا أن ارتفاع منسوب المياه فيها سيتراوح بين 80 سم إلى 120 سم، كالعام الماضي.

وأضاف المهندس محمد السباعي، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الآلة، أن الوزارة تعمل حاليا على وضع الحلول التي تواجه المصارف والمجاري المائية، قبل بدء موسم الأمطار، ومنها تطهير وتعقيم المجاري.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الوزارة تهدف للاستفادة من كل نقطة مياه ناتجة عن الفيضانات ، موضحا أن الوزارة وضعت خطة قومية لإنقاذ نهر النيل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، والتي تم إطلاقها في عام 2015 ، ورصد 56 ألف إزالة، حتى الان ، على النهر النيل.

ولفت "السباعي "، إلى أن التعديات على نهر النيل ، تتسبب في زيادة خطر السيول ، وبالتالي تسعى الوزارة لإزالة كافة التعديات.

وتابع "السباعي" ، أن إزالة التعديات لا تقتصر على محافظة البحيرة فقط ، بل في جميع المحافظات التي بها طرح نهر ، من الممكن أن تهددها السيول .
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