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محافظات

رفع الحالة القصوى.. شركة مياه محافظات القناة تستعد لاستقبال نوات الشتاء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاصطفاف لكل معدات وسيارات الشركة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة جميع المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والسيول والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظة الإسماعيلية.

وشدد على جميع العاملين بالمرفق الحيوي بضرورة رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة “المواقع الساخنة”، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت  على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، وأن شركة مدن القناة بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور.

وأبرز المحاور، تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، والبدء فى تطهير كل الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، ودراسة إنشاء شنايش جديدة فى بعض الأماكن غير المدعومة بها، وذلك بالتنسيق مع محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل.

بالاضافة الى توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها الى المناطق الساخنة ، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

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رفع الحالة القصوى.. شركة مياه محافظات القناة تستعد لاستقبال نوات الشتاء
رفع الحالة القصوى.. شركة مياه محافظات القناة تستعد لاستقبال نوات الشتاء
رفع الحالة القصوى.. شركة مياه محافظات القناة تستعد لاستقبال نوات الشتاء
رفع الحالة القصوى.. شركة مياه محافظات القناة تستعد لاستقبال نوات الشتاء
رفع الحالة القصوى.. شركة مياه محافظات القناة تستعد لاستقبال نوات الشتاء
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