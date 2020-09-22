عمليات جراحية.. تعرف على آخر تطورات حالة مصابى ملاهي مطروح

أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح ، أنه تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لمصابي حادث سقوط إحدى ألعاب الملاهي بمدينة مرسى مطروح.









وأضاف أنه تم عمل الإشاعات والتدخلات الجراحية اللازمة لمصابي الحادث الذى أدى لإصابة 9 أفراد، مشيرا إلى أنه تم تحويل 2 مصابين الى مستشفى العلمين لإجراء عمليات جراحية مع المتابعة المستمرة لحالة كل المصابين.





وأوضح أنه فور وقوع الحادث تم التوجه لمستشفى مطروح العام لمتابعة حالة المصابين ولضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة.





وتقدم بالشكر لجميع الأطقم الطبية بمستشفى مطروح العام على سرعه التدخل وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لمصابي الحادث.





كان 9 أشخاص قد أصيبوا بإصابات متنوعة، إثر قطع في سير إحدى الألعاب الترفيهية بمدينة ملاهي بمدينة مرسى مطروح والذى أدى لسقوطها.



