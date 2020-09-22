نتائجها مجربة.. 4 خلطات أعشاب خارقة لنسف دهون الكرش

الشاي أخضر وخل التفاح



سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر. أغلق الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.

سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر. أغلق الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.

كيف تطبقين الوصفة