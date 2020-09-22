١٥٨ طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القبول بالكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة القناة

عقدت اولى لجان اختبار القدرات والمقابلة الشخصية المؤهلة للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقة وذلك بمقر الكلية في جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور احمد زكي رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





و أكد الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقة أنه تم أستقبال عدد ١٥٨ طالبا المرشحين للاختبار بواقع ٨٨علمي رياضة و ٧٠ علمي علوم و قال سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة للاختبار بالمجموعة الثانية قريبا.





من جانبه قام الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية بالمرور على لجان الاختبارات وعمل المقابلة الشخصية وبمتابعة الدكتور احمد فؤاد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور احمد شحاته المدرس بالكلية حيث تمت الاختبارات مع الالتزام بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لضمان سلامة الطلاب.





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