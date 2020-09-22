AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

١٥٨ طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القبول بالكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة القناة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:58 ص
لجان اختبار القدرات
لجان اختبار القدرات
Advertisements
انجي هيبة
عقدت اولى لجان اختبار القدرات والمقابلة الشخصية المؤهلة للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقة وذلك  بمقر الكلية في جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور احمد زكي رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و أكد الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقة أنه تم أستقبال عدد ١٥٨ طالبا  المرشحين للاختبار بواقع ٨٨علمي رياضة و ٧٠  علمي علوم   و قال سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة للاختبار بالمجموعة الثانية قريبا. 

من جانبه قام الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية بالمرور على لجان الاختبارات وعمل المقابلة الشخصية وبمتابعة الدكتور احمد فؤاد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور احمد شحاته المدرس بالكلية حيث تمت الاختبارات مع الالتزام بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لضمان سلامة الطلاب.

اقرأ ايضا: 
 

وزير الشباب والرياضة في اليوم العالمي للسلام: مصر حريصة علي دعم أواصر المحبة في العالم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط إجراءات احترازية.. رئيس جامعة المنوفية يتابع اختبارات القدرات ٣٠٠ طالب وطالبة

بقواعد التباعد الاجتماعي.. جامعة المنوفية تبدأ اختبار القدرات.. شاهد

لمتابعة الإجراءات الوقائية.. رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان اختبار القدرات

تواصل اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية والنوعية بجامعة أسوان.. فيديو وصور

التربية الرياضية بالمنوفية تستقبل 500 طالب من خريجي الثانوية العامة باختبارات القدرات

النوعية تستقبل 120 طالبا باختبارات القدرات بقسمي التربية الفنية والموسيقى

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

أهم الأخبار.. إجراءات حكومية جديدة بشأن كورونا.. شتائم واتهامات متبادلة بين محمد علي والإخوان.. وتفاصيل مفاوضات الأهلي وبيراميدز لـ ضم محمد إبراهيم

انقلب السحر على الساحر.. سر انقلاب المقاول الهارب على الإخوان بعد الفشل

في عيد ميلاد مصطفى قمر.. حقيقة زواجه من مروة عبد المنعم

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. قصة زواجها الصوري وتحوله إلى حب حقيقي

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

متعملش عقلك بعقله يا ابني.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مرتضى منصور.. شاهد

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

مقرها القاهرة..وزراء منتدى غاز المتوسط يوقعون ميثاق تحويله لمنظمة إقليمية

طعن شاب مصري خلال مشاجرة بالسعودية

بسبب ابنته.. زوج يكتشف خيانة شريكة حياته بعد زواج استمر 14 عامًا

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

مصدر: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب البكتيريا الزرقاء.. بوتسوانا تكشف غموض موت 300 فيل منذ يوليو

سعر شيري أريزو chery arrizo 5 اليوم في مصر .. صور

بسبب ابنته.. زوج يكتشف خيانة شريكة حياته بعد زواج استمر 14 عامًا