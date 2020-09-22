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ديني

لدعم أواصر المحبة .. لقاء بين خريجى أزهر الغربية ومطرانية طنطا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
لقاء بين خريجى الأزهر
لقاء بين خريجى الأزهر بالغربية ومطرانية طنطا
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محمد شحتة
التقى وفد من فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالغربية، برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل - رئيس فرع المنظمة - العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا،  بنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمقر إيبارشية طنطا، بحضور الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية،  والشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى ، والشيخ محفوظ المداح منسق عام وعضو المنظمة، وإيهاب زغلول المنسق الإعلامي. 

وتناول الطرفان دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك بين الجانبين ، حيث اتفقا على تدشين يوم في حب مصر وتنظيم لقاء مفتوح بين علماء الأزهر بالغربية، ورجال وشباب الكنيسة ، لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا التى تهم الشباب ، بما يخدم الوطن ويحقق السلام الاجتماعي. 

وتفقد الجانبان قاعة المحاضرات التي ستقام بها اللقاءات المشتركة، وكذلك قاعة التدريب، كما تم عرض معلومات حول مشروع الفلك الذي تقيمه الكنيسة كأكبر مؤسسة تأهيلية بالشرق الأوسط لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأكد الجانبان على روح المحبة والإخاء والتعاون المشترك، من أجل الحفاظ على المجتمع وأفراده،  والتي تجمع قطبي الأمة ورجال الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على مر التاريخ المصري.
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