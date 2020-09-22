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فن

أحمد الشامي يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
حرص الفنان أحمد الشامي على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وكتب أحمد الشامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "كل عام وكل شعب السعودية بألف خير".

من ناحية أخرى تستعد هيئة الترفيه بالمملكة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، لإقامة عدد من الحفلات في السعودية لنجوم الفن من كل أنحاء الوطن العربي.

ومن أبرز هؤلاء النجوم، عمرو دياب، أنغام، محمد حماقي، أحلام، ماجد المهندس، رابح صقر، راشد الماجد، عبدالله الرويشد، نبيل شعيل.
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