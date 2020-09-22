نصائح للسيدات ماذا ترتدي في الموعد الأول

كشف موقع fashion، أفضل النصائح لملابس السيدات فى الموعد الأول.

تذكري عند ارتداء الملابس للموعد الأول هو أنك تحتاج إلى الشعور بالثقة فيما ترتديه.

لا تريدين التفكير فيما إذا كان شعرك ومكياجك لا يزالان في حالة جيدة ، وتعديل مظهرك طوال الوقت.

تريدين التركيز على التعرف على الشخص ، ومن أجل الحصول على فرصة للتعرف عليك ، دون أي إلهاء.





عندما يتعلق الأمر بالشعر ، من الواضح أن كيفية تصفيفه لأول موعد يعتمد على طول شعرك. إذا كان شعرك طويلًا أو متوسطًا ، اتركيه لأسفل. تجنب المضاعفات التي قد تنهار أو تشتت الانتباه. مع أي طول ، حافظ على شعرك بسيطًا وسهل التحكم طوال الليل. ستجعل شعرك مجعدًا بسيطًا أو كيًا مسطحًا بما يكفي دون تشتيت انتباهك أو تشتيت تاريخك.





المكياج شيء يمكننا أحيانًا أن نتجاوزه قليلًا. بشكل عام ، يتفق الرجال على أن المكياج الأقل هو الأفضل. في الموعد الأول ، يعد هذا أمرًا مهمًا يجب مراعاته. أنت تريد أن يرى تاريخك من أنت بشكل طبيعي ، ولكن كما قيل من قبل ، يجب أن تشعر بالثقة في مظهرك أيضًا. كمية صغيرة من كريم الأساس و / أو البودرة جيدة لتغطية تلك العيوب التي تزعجك ، لكنك لا تريدين أن تبدو متكتلة. هذا هو نفسه مع مكياج عينيك. استخدام ظلال العيون الخفيفة وكحل العين لتحسين شكل عينيك قليلًا أمر جيد. فقط ضع في اعتبارك أنك لا تريد المبالغة في القيام بذلك أو خلق مصادر تشتت.





سيختلف مظهرك مثل شعرك ومكياجك ، اعتمادًا على أسلوبك وشكلك. بغض النظر عن حجمك أو أسلوبك ، لا يزال من الجيد إبقاء الزي بسيطًا. يعتبر الفستان الجميل بطول الركبة جيدًا ، أو إذا كنت لا تشعر بالراحة في الفساتين ، فإن الجينز والبلوزة مناسبان لمعظم المواعيد الأولى. إذا كان الموقع في الطرف الأعلى ، فجرّب فستانًا طويلًا أطول ، أو تنورة أو بنطالًا تشعر بالثقة فيه. يمكن إقران أي من هذه الخيارات بكعب عالٍ ، أو أسافين ، أو حذاء مسطح. إذا كنت طويل القامة وتخشى أن تكون أطول من رفيقك ، التزم بالشقق أو الأوتاد الصغيرة. إذا كنت ترغب في زيادة بعض الطول أو إطالة رجليك ، ارتدِ أحذية بكعب عالٍ أو أسافين إذا كنت لا تشعر بالراحة عند المشي في الكعب. المجوهرات طريقة رائعة لإضفاء لمسة جمالية ، لكن التزمي بسوار وخاتم وأقراط بسيطة. الساعات جيدة أيضًا ، طالما أنها ليست ضخمة وتتناسب مع ملابسك. الأقراط جميلة ، خاصةً إذا كان لديك شعر قصير ، لكن تأكد من أنها ترصيع بسيط أو حتى أطواق.





من خلال الشعور بالثقة في نفسك والطريقة التي تبدو بها ، لا يمكن أن يكون هناك تاريخ سييء. تذكر أن تاريخك ربما يكون متوترًا تمامًا مثلك ، خاصة بعد أن يروا كم أنت جميل من خلال كونك على طبيعتك. كن واثقًا ، كن على طبيعتك ، بالإضافة إلى اتباع هذه النصائح ، وستكون تجربتك الأولى في التاريخ لا تُنسى.