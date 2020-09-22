نشرة المرأة.. أمراض شائعة تصل ذروتها في الخريف.. بسمة وهبة بإطلالة كاجوال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

كشفت دراسة حديثة، أجراها أستاذ من جامعة ديوك عن اكتشاف غريب نوعًا ما، قد يوفر التعرض لحمى الضنك بعض المناعة ضد Covid-19.







