نشرة المرأة.. أمراض شائعة تصل ذروتها في الخريف.. بسمة وهبة بإطلالة كاجوال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:
يعد فصل الخريف، هو وقت الذروة للعديد من الأمراض الفيروسية، حيث تنتقل العدوى الفيروسية بسهولة ويمكن أن تكون أكثر خطورة على كبار السن والأطفال الصغار وذوي الجهاز المناعي الضعيف.
إليك أبرز الأمراض الفيروسية خلال فصل الخريف وفقا لموقع fccmg.
بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن
نشرت الإعلامية بسمة وهبة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة أثناء التسوق، إليكم إطلالتها.
كشفت دراسة حديثة، أجراها أستاذ من جامعة ديوك عن اكتشاف غريب نوعًا ما، قد يوفر التعرض لحمى الضنك بعض المناعة ضد Covid-19.
ووجدت الدراسة أن الأماكن التي تقل فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا ونمو الحالات البطيء كانت أماكن سجلت أعدادًا كبيرة من حالات حمى الضنك في عامي 2019 و 2020 وفقا ل mothership