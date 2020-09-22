رئيس تحرير الشروق: فوضى جماعة الإخوان أمر طبيعى وسيستمر

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، إن الفوضى التي يسعى الإخوان لتحقيقها فى البلد أمر طبيعى جدًا وستستمر، موضحا أنه إذا كانت هذه الجماعة دخلت فى حملات تحريض مباشرة 30 يوليو 2013، فلا نستغرب مثل هذه الأمور.









وأضاف عماد الدين حسين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا هو أسلوب الجماعة الإرهابية، ولا نعرف إن كانت هي من اخترعت أساليب العنف أم نقلته من الآخرين .









إلى أن من يتابع قصص الإخوان و الجماعات الارهابية بمصر يكتشف أن الصور المنقولة من سوريا أو العراق من قتل وضرب ويقال إنها صور مصرية، لذلك فهذا الأمر رأيناه كثيرًا. وأشارالإخوانالأمر







