بعد الإعلان عن طبع عملات بلاستيكية.. هل تختفي الفلوس الورق في مصر؟

قبل أيام قليلة، أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك سيصدر قريبا عملات من مادة البوليمر المادة - التى تُصنع منها المواد البلاستيكية مثل اليورو - لاستخدامها في طبع فئات العملة الـ 10 و20 جنيها، مشيرا إلى أن هذه الفئات سيتم طبعها من خلال مطبعة العاصمة الإدارية الجديدة.









لم تكن هذه التصريحات الأولى لنائب البنك المركزي، فقد سبق وفتح هذا الملف في البرلمان، مؤكدا أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.









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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، منتصف يوليو الماضي، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مشروع قانون البنك المركزي ، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.









وأضاف نجم، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، أن العملة البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا، وللمواطن الحق استخدامها بشكل طبيعي دون أدنى مشكلة.









وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن العملة البلاستيكية تفرق في نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون من مادة البوليمر وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.