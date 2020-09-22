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متاح لجميع الناس.. تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من معرض "تراثنا"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:46 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
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هاجر إبراهيم
قال طارق صبور، مدير إدارة المعارض بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض "تراثنا للارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، يعتبر من أكبر المعارض التي تقام من أجل خدمة العرابين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

وأضاف "صبور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المعارض كانت مغلقة لستة أشهر، موضحًا أن معرض تراثنا سيكون أول معرض من المعارض المتوقفة الذي سيقام في يوم 6 أكتوبر بقاعة مصر للمعارض الدولية بجوار مسجد المشير.

وتابع أن الدولة قدمت دعما للمعرض بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على إقامته فى موعده السنوى، فى ثالث نسخة من إقامته.

وأكد أن هناك إقبالا لم يكن هناك أحد يتوقعه فى المعرض في تلك الفترة، لافتًا إلى أن العدد المتقدم يفوق ضعف المساحة الموجودة أو المتاحة للعرض داخل المعرض.

وأفاد أنه بجهاز تنمية المشروعات تم المحاولة بقدر المستطاع أن يتم دخول أكبر عدد من العارضين لأعمالهم من أجل مساعدتهم، حيث أنه مفتوح لجميع الناس.
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