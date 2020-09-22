ضبط مسئول مخبز بلدى بالسلام لاستيلائه على 372 جنيها من أموال الدعم

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة ، من ضبط مسئول مخبز بلدى بمدينة السلام ، لقيامه بالإستيلاء على مبلغ 372,098 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق .





وتبين قيام المتهم بذلك من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز ، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا ، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.









جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.