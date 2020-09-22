AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مسئول مخبز بلدى بالسلام لاستيلائه على 372 جنيها من أموال الدعم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:39 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة ، من ضبط مسئول مخبز بلدى بمدينة السلام ، لقيامه بالإستيلاء على مبلغ 372,098 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق .

وتبين قيام المتهم بذلك من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز ، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا ، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحملات مستمرة.. ضبط 3 أطنان أغذية فاسدة وصاحب مخبز استولى على 4 ملايين جنيه دعم

بعمليات صرف خبز وهمية.. ضبط مدير مخزن دقيق استولى على 2 مليون جنيه

حبس مدير مخزن دقيق بلدي استولى على 2 مليون جنيه بالسلام

استولى على 16 مليون جنيه.. ضبط مسئول عن مخبز بلدي في بولاق أبو العلا

ضبط صاحب مخبز بعين شمس لاستيلائه على 4 ملايين جنيه عن طريق التلاعب

ضبط صاحب مخبز ببولاق أبو العلا لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

مصدر: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

طارق يحيى Vs رضا عبد العال.. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك ضد طنطا الليلة

كيفية إبطال السحر بآيات من القرآن الكريم

حادث مروع.. أم تفقد جنينها بسبب مزحة سخيفة من صديقتها

في عيد ميلاد أسامة عباس.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه وأحفاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير القصب .. مزايا خارقة غير مقاومته لـ الأملاح

أم شابة تلقى مصرعها غرقا أمام طفلتها خلال رحلة عائلية

تعرف على شيري تيجو chery tiggo 7 الجديدة موديل 2021 .. صور