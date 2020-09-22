فرقة وسط البلد علي مسرح النافورة بالأوبرا ..الجمعة

استمرارًا للعروض الجادة والمتميزة التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقدم فريق وسط البلد حفلا فى الثامنة مساء الجمعة 25 سبتمبر على مسرح النافورة.
يتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الاعمال الخاصة بالفريق والتى حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى , وسط البلد , انتيكا , هيلاهوب , عم مينا , مجنون , اتكلمى , بإمكان , شمس النهار وغيرها .
يذكر ان وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى بعد ان خلق لونا موسيقيا جديدا ، أصدر عدة البومات متميزة كما شارك فى بعض الاعمال السينمائية الجماهيرية .