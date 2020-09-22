محاضرة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي بالتتش

يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.





ويتحدث فايلر خلال المحاضرة عن أهمية المرحلة الحالية، وطالب اللاعبين بغلق صفحة التتويج بالدوري والتركيز فيما تبقى من مباريات محلية؛ لتجهيز الفريق في مشواره الإفريقي.





ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقرر لها الثامنة من مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.





ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف بعض الشئ لتجنب الإرهاق قبل ساعات من تلك المباراة .



