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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور للاعب عمر جمال عبر إنستجرام

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر عمرو جمال لاعب طلائع الجيش صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر عمرو جمال فى الصورة بالأبيض والاسود .


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يذكر أن  عمرو جمال أعلن شفاؤه من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ونشر عمرو جمال مقطع فيديو له عبر حسابه على "انستجرام" قائلًا "تأكد شفائى تمامًا وعودتى للحياة بصورة طبيعية وسيتم الانتظام في تدريبات الفريق بصورة طبيعية خلال أيام قليلة " 

وكان مهاجم طلائع الجيش قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد  وشارك جمال في 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة

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